В учреждениях культуры Самары проходят мероприятия, приуроченные к празднованию 76-й годовщины Победы

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В преддверии Дня Победы в учреждениях культуры города Самары проходят мероприятия, приуроченные к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Муниципальными театрами подготовлены спектакли военной тематики. Театр «Самарская площадь» представит спектакль «Красное вино Победы», молодежный театр «Мастерская» - премьерный спектакль «Молодая гвардия» по одноименному роману А. Фадеева и спектакль «Марьино поле». Спектакли «Дети войны» и «Повесть о настоящем человеке» Б.Н. Полевого покажут в театре «Витражи», а театр «Камерная сцена» приглашает на спектакль-концерт «Танцплощадка-1945» и «Возвращение» по знаменитому рассказу Андрея Платонова.

В библиотеках пройдет международная акция «Читаем детям о войне», будет организован просмотр фильмов, кинолектории, уроки памяти о судьбах подростков, отдавших жизнь ради Великой Победы, книжные выставки-ретроспективы.

С 8 по 10 мая 2021 года в амфитеатре на 4-ой очереди набережной (у Ладьи) будет работать кинотеатр «под открытым небом» «Кино Победы»

Программа работы кинотеатра здесь.

9 мая в сквере Эльдара Рязанова с 12.00 до 20.00 покажут фильмы о Великой Отечественной войне.

При посещении кинопоказов соблюдайте социальную дистанцию.