В У МВД Тольятти отметили 50-летие со дня образования подразделения

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15 июля в Тольятти прошли торжественные мероприятия, посвященные 50-летию со дня образования УМВД России по городу Тольятти, в которых приняли участие врио начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Андрей Токарев, начальник У МВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов, руководители силовых ведомств, служб и подразделений городского УМВД, представители законодательной и исполнительной власти, общественники, ветераны органов внутренних дел, сотрудники полиции и члены их семей.

Родственники сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, их боевые товарищи, друзья, молодые полицейские, местные жители возложили цветы к памятнику погибших сотрудников, после чего все присутствующие почтили их память минутой молчания.

Праздничный концерт, посвященный юбилейной дате, состоялся в Культурном центре «Автоград» города Тольятти. С приветственным словом к присутствующим обратился врио начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Андрей Токарев. Он подчеркнул, что в истории полиции Тольятти немало ярких и поистине героических страниц, наполненных примерами мужества и стойкости. Служба в органах внутренних дел требует высокой ответственности, верности Присяге и служебному долгу, непримиримости к нарушителям закона. Безупречное исполнение служебных обязанностей, преданность профессии, умение грамотно и оперативно действовать в самой сложной обстановке - все эти качества присущи тольяттинским полицейским. В ходе мероприятия отличившиеся сотрудники полиции за добросовестное исполнение служебных обязанностей были отмечены государственными и ведомственными наградами, поощрены правами Общественного совета при областном главке.

Особые слова признательности и благодарности за помощь в повседневной служебной деятельности, поддержание традиций взаимовыручки и профессионального единства, работу по правовому информированию жителей города и патриотическое воспитание молодежи были адресованы старшему поколению - ветеранам, которые посвятили службе в органах внутренних дел не одно десятилетие и даже после выхода на пенсию продолжают передавать знания и опыт молодому поколению сотрудников ОВД.

В завершение мероприятия хор, состоящий из артистов, сотрудников полиции и членов их семей, ветеранов, исполнил попурри из всеми известных и любимых песен о службе в органах внутренних дел и получил шквал аплодисментов от полностью заполненного зрителями зала, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО