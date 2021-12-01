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В ЦВО поступили уникальные тренажеры для обучения специалистов инженерных войск

1 декабря 2021 13:55
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В ЦВО поступили уникальные тренажеры для обучения специалистов инженерных войск

В инженерное соединение Центрального военного округа, дислоцированное в Республике Башкортостан, поступили уникальные тренажеры, которые позволяют обучать военнослужащих работе на инженерной технике.

Динамические тренажёры инженерной машины разграждения ДТ-ИМР и бульдозера на артиллерийском тягаче ДТ-БАТ позволяют в реальном времени контролировать действия экипажей ИМР-3М и путепрокладчика БАТ-2. Они также позволяют моделировать различные ландшафты, дорожные, погодные и климатические условия, возникающие в ходе выполнения задач инженерного обеспечения.

Ранее инженеры в Башкирии получали на вооружение виртуальные тренажеры новейшего буксирно-моторного катера БМК, автомобильного крана и экскаватора одноковшового.

Тренажеры позволяют не только значительно экономить моторесурс и ГСМ военной техники, но и за короткие сроки подготовить высококвалифицированных специалистов.

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