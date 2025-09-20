Я нашел ошибку
В Самаре в Красноглинском районе невозможно снять жилье
В Самаре восстановили поврежденные гортензии на улице Ленинградской
В центре Самары 20 и 21 сентября будет слышна стрельба
В Безенчукском районе полицейские проводят проверку по факту ДТП в котором погиб человек
у 1,39% жителей Самарской области обнаружены скандинавские корни
В Самаре в один день сбили двоих детей-пешеходов
Пьяный житель Красноярского района ремонтировал автомобиль приятеля и решил съездить на нем в магазин
В Самаре мошенники похитили около 3 млн рублей у главного специалиста банка
В центре Самары 20 и 21 сентября будет слышна стрельба

20 сентября 2025 13:31
103
В центре Самары 20 и 21 сентября будет слышна стрельба

В историческом центре Самары начались съемки художественного фильма. В связи с этим 20 и 21 сентября жители города могу услышать тревожные звуки.

Так, на пересечении улиц Красноармейской и Фрунзе пройдет запись сцен с холостыми выстрелами из огнестрельного оружия. Отметим, что съемки согласованы с ГО и ЧС, УМВД, а также мэрией. Самарцев просят не пугаться.

Сохраняйте спокойствие - звуки выстрелов являются частью контролируемого съемочного процесса. Не покидайте дома в панике и не создавайте скопления людей на улицах. Не вызывайте службы экстренного реагирования без реальной необходимости.

Горожан также предупреждают о возможных кратковременных ограничениях движения  машин и парковки в зоне съемок: планируйте альтернативные маршруты для поездок по центру города и держитесь подальше от съемочной площадки, пишет Самара-АиФ.

В центре внимания
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
174
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
298
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
18 сентября 2025  13:03
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
438
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
821
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
552
