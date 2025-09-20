В центре Самары 20 и 21 сентября будет слышна стрельба

103

В историческом центре Самары начались съемки художественного фильма. В связи с этим 20 и 21 сентября жители города могу услышать тревожные звуки.

Так, на пересечении улиц Красноармейской и Фрунзе пройдет запись сцен с холостыми выстрелами из огнестрельного оружия. Отметим, что съемки согласованы с ГО и ЧС, УМВД, а также мэрией. Самарцев просят не пугаться.

Сохраняйте спокойствие - звуки выстрелов являются частью контролируемого съемочного процесса. Не покидайте дома в панике и не создавайте скопления людей на улицах. Не вызывайте службы экстренного реагирования без реальной необходимости.

Горожан также предупреждают о возможных кратковременных ограничениях движения машин и парковки в зоне съемок: планируйте альтернативные маршруты для поездок по центру города и держитесь подальше от съемочной площадки, пишет Самара-АиФ.