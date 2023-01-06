В тольяттинском детском доме "Единство" состоялось мероприятие с участием руководства ГУ МЧС СО

138

В преддверии рождественских праздников в Детском доме "Единство" Тольятти, состоялось мероприятие, с участием руководства ГУ МЧС СО.

Посещение детей стало доброй традицией для Главного управления.

Для представителей чрезвычайно ведомства дети приготовили культурную программу, посвященную защитникам нашей Родины - участникам специальной военной операции.

Трогательные стихии и песни исполнили воспитанники "Единства".

От Главного управления детям были вручены новогодние подарки.

На улице детей ждала спецтехника МЧС.

Ребята с интересом ознакомились с пожарными цистернами, снегоходами, квадроциклами и другой техникой различного назначения. А надувная палатка стала местом, где можно погреться и посмотреть с каким оборудованием работают пожарные спасатели.

За чашкой чая побеседовали с ребятами о службе в МЧС России и особенностях работы в ведомстве.

Слова благодарности личному составу Главного управления сказала директор детского дома Единство Лариса Михайловна Юмашева: " Мы очень благодарны, что сегодня вы с нами. Хочу пожелать всем нам только мира и спокойствия".

Фото: ГУ МЧС СО