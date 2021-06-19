В Тольятти творческие коллективы Приволжского округа Росгвардии приняли участие в акции «Скажи спасибо доктору!»

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День медицинского работника в этом году в России отметят 20 июня. В современных условиях этот праздник приобрел для жителей нашей страны особую ценность и значимость. Именно поэтому, в Тольятти торжества, посвященные людям в белых халатах, стартовали 16 июня и продолжатся до 20-го июня включительно.

Особый подарок представителям самой гуманной профессии подготовили творческие коллективы военных музыкантов Приволжского округа Росгвардии. 18 июня сразу десять военных оркестров Приволжского округа поздравили медиков Тольятти с их праздником. Концертные поздравления звучали на пяти площадках, расположенных во всех районах Автограда - Сквере ДЦ «Русич», Парке Культуры и отдыха Комсомольского района, сквере 50-летия АВТОВАЗа, а также на площади искусств по ул. Победы и площади Денисова в микрорайоне Поволжский. Здесь, сменяя друг друга, играли военные музыкальные коллективы из Сарова, Дзержинска, Богородска, Татарстана, Башкирии, Чувашии, Кировской области, Тольятти и Самары. Оркестры исполняли произведения из своего обширного эстрадного репертуара.

- Стоя на страже здоровья жителей нашей страны, российские медицинские работники играют особую роль в современной российской истории. И последние события подтвердили - наши медики не просто любят свою специальность, но и обладают высочайшим профессиональным уровнем и даже личным мужеством. Самоотверженно выполняя свой служебный долг, доктора спасают человеческие жизни, зачастую рискуя своей собственной. И наша задача - искренне отблагодарить их за преданность клятве Гиппократа, поддержать добрым словом и подарить музыкальный праздник, - отметил начальник военно-оркестровой службы штаба Приволжского округа Росгвардии Андрей Горбуля.