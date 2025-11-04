Я нашел ошибку
На телефон 89-летнего жителя Тольятти поступило множество звонков от неизвестных.
В Тольятти сотрудница банка предотвратила хищение более 2 500 000 рублей у местного жителя
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, единства во всех делах и благородных начинаниях на благо  великой России!   
Вячеслав Федорищев поздравил  жителей Самарской области с  Днем народного единства
Штаб общественной поддержки «Единой России» в Самарской области организовал патриотический шахматный турнир «Партия единства».
«Партия  единства»: шахматный турнир   объединил любителей интеллектуального спорта
В рамках ежегодной акции «Ночь искусств» была дважды представлена концертная программа «Тысяча и одна ночь».
«Ночь искусств» в Самарском театре оперы и балета посетили почти 1 000 человек
Вид покрышек напрямую влияет на управляемость и тормозной путь.
Шины не по сезону могут стать отягчающим обстоятельством при ДТП
В поисках задействовали трех водолазов.
В Жигулевске в Волге утонул дайвер
С начала суток 4 ноября и до конца суток 7 ноября.
В Промышленном районе Самары ограничат передвижение на велосипедах и СИМ 
Возможность написать диктант на одной из очных площадок у жителей Самары еще будет.
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
«Гляжу в озера синие»: проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представляет новую композицию ко Дню народного единства
В Тольятти сотрудница банка предотвратила хищение более 2 500 000 рублей у местного жителя

4 ноября 2025
77
На телефон 89-летнего жителя Тольятти поступило множество звонков от неизвестных.

В рамках акции «Им благодарна полиция», начальник Управления МВД России по городу Тольятти Хейрулла Ахмедханов поблагодарил сотрудника финансового учреждения за предотвращение факта мошенничества в отношении местного жителя. Полковник полиции, вручая благодарственное письмо, отметил, что мошенничество – профилактируемый вид преступления, его можно не допустить, если следовать простым правилам, среди которых -  быть бдительными и не идти на поводу у мошенников.

Как установлено полицейскими, в середине октября текущего года на телефон 89-летнего жителя Тольятти поступило множество звонков от неизвестных. Они представлялись сотрудниками банковского учреждения и сообщили мужчине, что его денежные средства хотят похитить. Пенсионер пришел в офис банка и действуя по инструкции мошенников попытался снять со счета более 2 500 000 рублей, чтобы перечислить на указанный неизвестным «безопасный счет».

Татьяна Владимировна – сотрудник финансового учреждения уточнила,  для чего пенсионеру понадобилась такая  крупная сумма. После, действуя по алгоритму, разработанному совместно с полицейскими для правильного реагирования в подобных ситуациях, вызвала полицию и приостановила действия с вкладом клиента. Благодаря активной гражданской позиции и грамотным действиям сотрудника банка, удалось пресечь попытку хищения крупной денежной суммы. Только после общения с сотрудниками полиции  мужчина понял, что чуть не стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Принимающий участие во встрече, представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Тольятти Антон Просянкин отметил: «Стало доброй традицией награждать представителей банковской сферы за помощь в предотвращении мошенничества. Только совместными усилиями мы сможем защитить жителей от действий аферистов».

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Тольятти

Весь список