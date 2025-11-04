В Тольятти сотрудница банка предотвратила хищение более 2 500 000 рублей у местного жителя

77

В рамках акции «Им благодарна полиция», начальник Управления МВД России по городу Тольятти Хейрулла Ахмедханов поблагодарил сотрудника финансового учреждения за предотвращение факта мошенничества в отношении местного жителя. Полковник полиции, вручая благодарственное письмо, отметил, что мошенничество – профилактируемый вид преступления, его можно не допустить, если следовать простым правилам, среди которых - быть бдительными и не идти на поводу у мошенников.

Как установлено полицейскими, в середине октября текущего года на телефон 89-летнего жителя Тольятти поступило множество звонков от неизвестных. Они представлялись сотрудниками банковского учреждения и сообщили мужчине, что его денежные средства хотят похитить. Пенсионер пришел в офис банка и действуя по инструкции мошенников попытался снять со счета более 2 500 000 рублей, чтобы перечислить на указанный неизвестным «безопасный счет».

Татьяна Владимировна – сотрудник финансового учреждения уточнила, для чего пенсионеру понадобилась такая крупная сумма. После, действуя по алгоритму, разработанному совместно с полицейскими для правильного реагирования в подобных ситуациях, вызвала полицию и приостановила действия с вкладом клиента. Благодаря активной гражданской позиции и грамотным действиям сотрудника банка, удалось пресечь попытку хищения крупной денежной суммы. Только после общения с сотрудниками полиции мужчина понял, что чуть не стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Принимающий участие во встрече, представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Тольятти Антон Просянкин отметил: «Стало доброй традицией награждать представителей банковской сферы за помощь в предотвращении мошенничества. Только совместными усилиями мы сможем защитить жителей от действий аферистов».

