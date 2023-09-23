В Тольятти состоялись соревнования по гиревому спорту на первенство ГУ МЧС СО

В Тольятти на базе 31 пожарно-спасательного отряда состоялись соревнования по гиревому спорту на первенство Главного управления МЧС России по Самарской области.
Главная цель соревнований - достижение сотрудниками МЧС России высокого уровня спортивного мастерства, пропаганда здорового образа жизни и интереса к профессии пожарного и спасателя среди молодежи. Состязания проводились в пяти весовых категориях: до 63 кг, до 68 кг, до 73кг, до 85 и свыше 85 кг. Спортсмены-гиревики соревновались в выполнении упражнений на силу и выносливость: толчок двух гирь по короткому циклу и рывок гири. Всего в соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов.
Команды-участники были разделены на 2 группы:
1 группа:
1) 3 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС;
2) 7 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС;
3) 31 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС;
4) ФГКУ «Специальное управление ФПС № 39 МЧС России».
2 группа:
5) ФГКУ «Волжский спасательный центра МЧС России»;
6) ФГБУ «4 отряд ФПС ГПС по Самарской области (договорной)»;
7) ФГБУ «8 отряд ФПС ГПС по Самарской области (договорной)»;
8) ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
По итогам соревнований места среди команд распределились следующим образом:
В 1-й группе:
I место – 3 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС;
II место – 31 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС;
III место – 7 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС;
IV место – ФГКУ «Специальное управление ФПС № 39 МЧС России».
Во 2-й группе:
I место – ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»;
II место – ФГКУ «Специальное управление ФПС № 39 МЧС России»;
III место – ФГБУ «4 отряд ФПС ГПС по Самарской области (договорной)»;
IV место – ФГБУ «8 отряд ФПС ГПС по Самарской области (договорной)».
Переходящий кубок первенства в соревнованиях по гиревому спорту остался в команде 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области.
Сотрудники МЧС в очередной раз доказали, что сильны не только в профессии, но и в спорте, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО