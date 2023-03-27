В Тольятти прошло тактико-специальное учение пожарных-спасателей

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С целью отработки вопросов взаимодействия подразделений тольяттинского местного пожарно-спасательного гарнизона с экстренными службами города в ходе проведения аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в Тольятти прошло тактико-специальное учение.

В мероприятии принимали участие сотрудники 69 и 75 пожарно-спасательных частей (ПСЧ) 31 пожарно-спасательного отряда.

По тактическому замыслу учения на одном из участков автодороги Тольятти произошло боковое столкновение 2-х легковых автомобилей, в результате которого одна из машин оказалась перевёрнута на крышу.

Пострадавшие водители поврежденных автомобилей оказались заблокированными передними панелями, произошел розлив и возгорание ГСМ.

Перед подразделениями стояла задача грамотно и быстро провести аварийно-спасательные работы в условиях максимально приближенных к реальным: ликвидировать возгорание ГСМ, при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ) получить доступ к пострадавшим, оказать им необходимую первую помощь, подготовить и извлечь их из поврежденных автомобилей при помощи спинальных щитов, вынести из опасной зоны и передать их прибывшим на место работникам скорой медицинской помощи.

Со всеми поставленными задачами личный состав 69 и 75 ПСЧ справились в полном объеме. Пожар был оперативно ликвидирован, а пострадавшие люди спасены. Действия личного состава были оценены руководством отряда как грамотные, согласованные, четко и хорошо спланированные, что еще раз подтвердило высокую степень готовности сил и средств пожарно-спасательных подразделений Тольятти к реагированию на ДТП.

Место проведения учения посетили студенты старших курсов кафедры пожарной безопасности из тольяттинских колледжей Тольяттинского экономико-технологического колледжа и Тольяттинского социально-экономического колледжа. Многие из них в будущем планируют связать свою жизнь со службой в пожарно-спасательных подразделениях родного города, поэтому ребята с интересом наблюдали за тем, как проводили аварийно-спасательные работы действующие сотрудники – профессионалы 31 пожарно-спасательного отряда. Мероприятие оказалось для учащихся своевременным, ведь одним из обязательных испытаний для выпускников кафедры пожарной безопасности является прохождение демонстрационного экзамена, где им самим предстоит провести весь комплекс аварийно-спасательных работ при ДТП в правильной последовательности, продемонстрировать свое умение работать с ГАСИ и грамотно оказывать первую помощь пострадавшим, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО