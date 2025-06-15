В Тольятти прошло чествование медицинских работников

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Во вторник , 10 июня, в Тольятти в КЦ «Автоград» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника.

На собрании поздравили сотрудников отрасли и вручили награды.

Руководитель министерства здравоохранения Самарской области Андрей Орлов передал поздравление от губернатора Вячеслава Федорищева:

«Вы выбрали непростой путь – каждый день стоите на страже жизни и здоровья наших жителей. Самоотверженно трудитесь, делая порой, казалось бы, невозможное. Сердечно благодарю вас за стойкость, неустанную работу, высочайший профессионализм, искреннее стремление быть полезным людям, совершенствоваться в профессии ради их блага. Вы – наша надежда, настоящие ангелы-хранители!»

За значительный вклад в развитие здравоохранения в Самарской области почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Самарской области» присвоено Светлане Гаршиной- главному врачу Тольяттинской городской детской клинической больницы и Ольге Фигуровой - заведующему отделением - врачу общей практики Тольяттинской городской поликлиники № 1.



За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность почетным знаком Губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве» награждена Любовь Мисякова - старшая медицинская сестра отделения медицинской реабилитации детей Тольяттинской городской клинической больницы N 5.



За большой вклад в развитие здравоохранения в Самарской области Почетной грамотой Губернатора Самарской области награждены:

Фаина Аминчикова - врач-неонатолог Сызранской ЦГРБ,

Елена Долбий - врач - акушер-гинеколог Тольяттинской городской поликлиники N 1, Елена Калмыкова - медицинская сестра перевязочной урологического отделения N 1 Тольяттинской городской клинической больницы N 1 им. В.А. Гройсмана.



Благодарностью Губернатора Самарской области поощрены:

Светлана Акимова - фельдшер-лаборант Шигонской ЦРБ, Елена Акиньшина - заведующий консультативно-диагностическим отделением – врач ультразвуковой диагностики Сызранской ЦГРБ.



За вклад в оказание медицинской помощи участникам специальной военной операции и членам их семей Благодарственным письмом Губернатора Самарской области поощрены:

коллективы Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 и

Сызранской центральной городской и районной больницы.

Фото: минздрав СО