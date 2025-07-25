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В Тольятти полицейские и общественники провели правовую игру в детском лагере

25 июля 2025 10:24
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В Тольятти полицейские и общественники провели правовую игру в детском лагере

Для ребят организовали познавательные станции, направленные на знания законов Российской Федерации.

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета напоминают детям и подросткам основные правила безопасного поведения.

Так, в Тольятти полицейские и общественники организовали мероприятие в детском лагере, посвященное дню безопасности. 

Для ребят подготовили познавательные станции, которые вызвали у детей неподдельный интерес.

Сотрудники Госавтоинспекции организовали площадку «Безопасная дорога», на которой напомнили детям Правила дорожного движения. Особый интерес вызвала патрульная машина и возможность почувствовать себя инспектором дорожного движения, посидев за рулем служебного автомобиля.

Все участники получили специально разработанные памятки светоотражатели, необходимые на дороге пешеходам.

Инспектор ПДН отдела полиции по Центральному району Анастасия Медведева провела профилактическую беседу с ребятами и познавательную викторину «Жить и дружить», в рамках которой полицейские поговорили с ребятами о таких понятиях как толерантность и уважения друг к другу.   

Также для ребят организовали интерактивную правовую игру «Закон и порядок». Начальник правового отделения Управления МВД России по городу Тольятти майор внутренней службы Наталья Кузнецова рассказала о Конституции Российской Федерации и правилах поведения в общественных местах.

Также представители Общественного совета провели для ребят спортивный турнир.

Соревнования прошли в дружеской и поддерживающей атмосфере. Ребята не только соревновались, но и мотивировали друг друга, создавая настоящий командный дух. Каждый старался показать лучший результат, а все команды активно поддерживали своих товарищей.  

Как отметил заместитель председателя общественного совета при У МВД России по городу Тольятти Николай Шахов: «Я рад, что в каникулярный период мы смогли организовать для детей такое увлекательное мероприятие. Подобные инициативы – это не только интересный досуг, но и отличная возможность привить подрастающему поколению правильные ценности, развить ответственное и законопослушное поведение».

В завершении мероприятия все участники получили сладкие подарки и положительные эмоции. Полицейские поблагодарили ребят за активность и пожелали им безопасных и веселых летних каникул.

 

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