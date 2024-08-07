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В Тольятти полицейские и общественники организовали для подшефных ребят лепку из глины

7 августа 2024 10:16
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В Тольятти полицейские и общественники организовали для подшефных ребят лепку из глины

Встреча с детьми прошла в рамках Всероссийской акции «Каникулы с общественном советом».  

По инициативе заместителя председателя Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти Николая Шахова состоялось мероприятие с подшефными ребятами из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Инспекторы по делам несовершеннолетних и общественники организовали для детей мастер-класс по лепке из глины. Им рассказали о том, как зародилось такое ремесленное мастерство, как создаются игрушки и посуда. 

После теоретической-ознакомительной части под руководством мастера участники приступили к изготовлению собственных поделок и изготовили полицейскую машинку и полицейский жетон. Завершился мастер класс выставкой изготовленных работ.

В свою очередь инспектор отдела по делам несовершеннолетних младший лейтенант полиции Анастасия Мунасыпова напомнила ребятам правила поведения в общественных местах, объяснила куда нужно обращаться в случае опасности.

Как отметил заместитель председателя Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти Николай Шахов: «Организация познавательной активности и вовлечение подростков в организованную форму досуговой деятельности является одним из направлений профилактической работы. Важно, чтобы дети имели возможность создавать что-то своими руками. Творческий процесс всегда даёт заряд позитивных эмоций, учит трудиться, общаться, одним словом – созидать».

Мальчишки и девчонки с большим интересом участвовали в мероприятии и с удовольствием фотографировались со своими подделками.

В завершении сотрудники полиции и общественники пожелали ребятам отличных каникул и безопасного лета.

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