В Тольятти открыли памятный знак в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
СХК «Север» из Ханты-Мансийска стал победителем Кубка «Герои нашего времени»
Для работ на инженерных коммуникациях.
Участок дороги в Октябрьском районе Самары временно перекроют
Не заменит прогулку: кинолог оценил использование колясок для собак
В Самара ночью и днем дождь, температура воздуха ночью +4, +6°С, днем +8, +10°С.
8 ноября в регионе ночью и днем местами дождь, до +10°С
Он подведет промежуточные итоги года, расскажет о ключевых направлениях работы и  ответит на вопросы жителей.
Прямой эфир с жителями проведет глава Советского района Самары Вадим Бородин
Созданный в Самаре центр стал примером для коллег по созданию площадок для занятий спортом и адаптации ветеранов СВО.
В Самаре создан первый в России региональный демонстрационно-просветительский центр адаптивных видов спорта
Каждый участник получил возможность взять в руки теннисную ракетку, в первый раз ударить по мячу, получить советы от тренеров и чемпионов.
Более 500 юных жителей региона стали участниками фестиваля тенниса в Тольятти
В Тольятти открыли памятный знак в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

7 ноября 2025 20:34
169
В завершение церемонии присутствующие почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к «Камню Памяти».

На территории Тольяттинской станции скорой медицинской помощи прошла торжественная церемония открытия памятного знака в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На «Камне Памяти» высечены слова: «Помним! Гордимся!».

На мероприятии присутствовали врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин, главный врач Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Александр Пастушок, председатель Ассоциации ветеранов - медицинских работников Самарской области Валентина Бровченко, заместитель главы городского округа Тольятти по социальным вопросам Дмитрий Лоскутов и другие.

С приветственным словом выступил Денис Бутолин:

«Молодое поколение должно помнить, какой тяжелый путь прошел наш народ в годы войны. Благодаря инициативе сотрудников станции скорой медицинской помощи создан памятный знак, который связывает нас с историческим великим прошлым страны. Мы гордимся героями, которые принесли в жертву себя, свое здоровье и жизнь ради её будущего».

По словам Александра Пастушка, мысль о памятном знаке родилась у коллектива во время подготовки к 9 мая.

«Установленный знак — это память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, и дань уважения всем защитникам Отечества. Медицинские работники играли ключевую роль в годы войны. Увековечивание их памяти — наша главная задача» – подчеркнул главврач.

В завершение церемонии присутствующие почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к «Камню Памяти».

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Тольятти

Новости по теме
07 ноября 2025, 17:45
Более 500 юных жителей региона стали участниками фестиваля тенниса в Тольятти
165
В проекте приняли участие более 450 спортсменов – олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы.
07 ноября 2025, 16:45
«Лада-Арена»: в Тольятти Тольятти Алексей Немов представил программу «Легенды спорта. Наследие»
216
За злостное неисполнение решения суда ему назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 10 тысяч рублей.
07 ноября 2025, 14:06
В Тольятти директор организации привлечен к уголовной ответственности
211
В центре внимания
Глава региона подробно рассказал о комплексном развитии территорию около стадиона «Самара Арена». 
7 ноября 2025  17:21
Вячеслав Федорищев представил Владимиру Путину проект нового самарского района «Беспилотный»
340
Вячеслав Федорищев отметил: Парад Памяти стал знаковым событием всероссийского и международного масштаба, объединяющим разные регионы и поколения нашей страны.
7 ноября 2025  16:15
В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти
329
Главная тема в этом году – «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе».
7 ноября 2025  15:39
Подведены итоги XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
204
Предложения, сформированные по итогам заседания, будут учтены в дальнейшей работе по развитию детско-юношеского спорта в стране.
6 ноября 2025  23:18
Владимир Путин в Самаре провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта
746
Кроме того, Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев осмотрели площадку создания будущего кампуса мирового уровня, который будет построен на территории около стадиона «Самара Арена».
6 ноября 2025  22:08
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев наградили победителей фиджитал-турнира «Кубок Победы. Волга»
790
Весь список