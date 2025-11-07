В Тольятти открыли памятный знак в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

На территории Тольяттинской станции скорой медицинской помощи прошла торжественная церемония открытия памятного знака в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На «Камне Памяти» высечены слова: «Помним! Гордимся!».
На мероприятии присутствовали врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин, главный врач Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Александр Пастушок, председатель Ассоциации ветеранов - медицинских работников Самарской области Валентина Бровченко, заместитель главы городского округа Тольятти по социальным вопросам Дмитрий Лоскутов и другие.
С приветственным словом выступил Денис Бутолин:
«Молодое поколение должно помнить, какой тяжелый путь прошел наш народ в годы войны. Благодаря инициативе сотрудников станции скорой медицинской помощи создан памятный знак, который связывает нас с историческим великим прошлым страны. Мы гордимся героями, которые принесли в жертву себя, свое здоровье и жизнь ради её будущего».
По словам Александра Пастушка, мысль о памятном знаке родилась у коллектива во время подготовки к 9 мая.
«Установленный знак — это память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, и дань уважения всем защитникам Отечества. Медицинские работники играли ключевую роль в годы войны. Увековечивание их памяти — наша главная задача» – подчеркнул главврач.
В завершение церемонии присутствующие почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к «Камню Памяти».
Фото: минздрав СО