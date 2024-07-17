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В Тольятти будут готовить новые кадры для высокотехнологичных производств

17 июля 2024 16:09
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Состоялась церемония подписания соглашения о партнерстве по созданию и развитию в Тольятти образовательно-производственного кластера в области технологии машиностроения Самарской области.

Состоялась церемония подписания соглашения о партнерстве по созданию и развитию в Тольятти образовательно-производственного кластера в области технологии машиностроения Самарской области. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» потенциальные работодатели получают возможность участвовать в образовательном процессе профессиональных образовательных организаций. Подписи под документом поставили врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян, вице-президент по персоналу и социальной политике АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Михаленко и директор Тольяттинского машиностроительного колледжа Илья Мочалов.

В июне текущего года Самарская область победила в конкурсе федерального проекта «Профессионалитет» на предоставление в 2025 году грантов на развития образовательно-производственных центров (кластеров). Из 290 заявок, поступивших на конкурс, одним из победителей стал Тольяттинский машиностроительный колледж. Также в кластер войдут еще шесть образовательных учреждений среднего профессионального образования и 4 предприятия-партнера. Планируется, что за первые пару лет обучение в новых условиях по актуальным программам пройдут около 2 тысяч студентов.

Государство перед машиностроительными компаниями ставит задачи - создание конкурентоспособной продукции, обеспечение лидерских позиций нашей страны на глобальных рынках технологий. Для ее решения приоритетное внимание уделяется подготовке квалифицированных молодых кадров.

Уже в следующем году учебное заведение получит 100 млн рублей на создание образовательно-производственного кластера в области технологии машиностроения Самарской области. Правительством региона будет обеспечено софинансирование в размере 30 млн рублей. Участие в софинансировании примет и якорный работодатель, в качестве которого выступит АО «АВТОВАЗ».

Врио министра образования Виктор Акопьян напомнил, что с 2022 года Президент страны дал старт «Профессионалитету». Задача - это реализовывать целевые договоры обучения по актуальным специальностям под конкретные предприятия, а также подключать к образовательному процессу на условиях совместительства мастеров и наставников, знающих, какие профессиональные навыки нужны выпускнику на предприятиях, чтобы тот сразу включился в работу. «С этого момента стартует активная совместная работа, чтобы уже с 1 сентября 2025 года запустить деятельность кластера», - подчеркнул врио министра.

Директор Тольяттинского машиностроительного колледжа Илья Мочалов сообщил, что в следующем году с целью организации ОПЦ на базе его учреждения проведут глобальную модернизацию: сделают капитальный ремонт, обновят материально-техническую базу, оснастят современные мастерские и лаборатории, установят согласованное с автозаводом оборудование и станки. Это будет учебно-производственный участок по 12 видам работ для трех укрупненных групп специальностей.

Вице-президент по персоналу и социальной политике автозавода Дмитрий Михаленко подчеркнул, что в планах предприятия дальнейшее развитие, а значит требуются профессиональные кадры. «Для нас это очень важно - привлекать молодежь. При поддержке Правительства региона и федеральных органов власти мы проделываем системную работу в сотрудничестве с ТГУ по привлечению инженерных кадров и будем еще более тесно работать с колледжами Самарской области. Создаваемый образовательно-производственный центр будет способствовать дальнейшему улучшению нашей работы, разработке и реализации новых программ подготовки специалистов, готовых к работе в новых условиях. Сегодня подписано соглашение, в соответствии с которым до 500 студентов в год ВАЗ будет принимать в свои структурные подразделения и в дочерние общества», - сообщил Дмитрий Михаленко.
 

Фото: «Волжская коммуна»/департамент информационной политики СО

Теги: Тольятти

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