В Telegram опровергли заявления о прекращении работы мессенджера в России

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Информация о том, что основатель Telegram Павел Дуров заявил о прекращении работы мессенджера в России из-за конкуренции с национальным сервисом, оказалась недостоверной. Встроенный сервис фактчекинга Telegram опроверг эти данные. Об этом URA.RU сообщает в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков.

«Данная информация не соответствует действительности — Павел Дуров не делал подобных заявлений», — говорится в уточнении сервиса фактчекинга Telegram, размещенном под фейковым постом о якобы планируемом уходе мессенджера из России из-за конкуренции с отечественными аналогами.

Изначально фейковые сообщения появились на одном из сатирических порталов. При этом его основатели открыто заявляют о юмористическом характере ресурса.