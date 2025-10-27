Я нашел ошибку
Главные новости:
Руководство Сызранского ЛО МВД России на транспорте приняло участие в церемонии.
В Сызрани состоялась торжественная церемония принятия присяги курсантами военно-патриотического отдела «Щит»
Избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений.
28 октября местами в губернии ночью и утром ожидается туман и усиление ветра
С апреля по октябрь разыгрывался Кубок России по альпинизму в классе «скальный».
Впервые: самарские альпинисты - призеры общего зачета Кубка России
В Нижнем Новгороде состоялись всероссике соревнования по смешанным боевым единоборствам (ММА).
Сборная Самарской области - первая на "Кубке Минина"
Сын гражданки выразил слова признательности инспекторам дорожно-патрульной службы полиции.
В Самарском области  полицейские помогли доставить в больницу женщину, которой требовалась срочная медпомощь
В Самаре метро вошло в число приоритетных проектов
В областном центре появится новый выставочный комплекс "Самара"
В России предложили ввести досрочную пенсию для многодетных отцов
В Сызрани состоялась торжественная церемония принятия присяги курсантами военно-патриотического отдела «Щит»

27 октября 2025 14:39
53
Руководство Сызранского ЛО МВД России на транспорте приняло участие в церемонии.

24 октября 2025 года в структурном подразделении Дворца творчества детей и молодежи ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань состоялась торжественная церемония принятия присяги курсанта слушателями военно-патриотического отдела «Щит», в состав которого с 2003 года входит школа «Транспортной полиции (милиции)». Мероприятие, ставшее важным событием в жизни молодого поколения, прошло при участии почетных гостей.

В церемонии приняли участие начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Рамиль Байгулов, председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Сергей Хохлов, председатель правления сызранского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое Братство» Владимир Степанов, а также председатель Совета ветеранов 7 пожарно-спасательного отряда г. Сызрани Николай Акифьев.

Все почетные гости в своих напутственных речах акцентировали внимание на том, что присяга является для ребят первым и очень ответственным шагом, а звание курсанта олицетворяет готовность следовать принципам законности, защищать права и свободы граждан, а также беспрекословно выполнять свой служебный долг, обеспечивая безопасность и правопорядок.

Торжественная церемония завершилась исполнением Гимна военно-патриотического отдела «Щит», автором которого является заместитель руководителя СП ДТДиМ Маргарита Клабукова. Для собравшихся прозвучал музыкальный подарок от педагога Дворца творчества детей и молодежи Дарьи Чичаевой.

Сызранский ЛО МВД России на транспорте поздравляет курсантов ВПО «Щит» с этим знаменательным событием и желает им успехов в учебе, спорте и военно-патриотической подготовке, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

 

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте

