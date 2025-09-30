Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +1, -1°С, днем +13, +15°С.
1 октября в регионе без осадков, до +15°С
Продолжаются работы по ремонту аварийного участка канализационного коллектора.
В Самаре продлено ограничение движения по участку улицы Ставропольской
После смерти человека, у которого нет наследников, его имущество признается выморочным и передается государству.
Деньги умерших, у которых нет наследников, предлагают передавать государству
Капитальный ремонт поликлиники в селе Богатое улучшит условия работы медперсонала и повысит качество обслуживания пациентов.
В селе Богатое завершается капитальный ремонт поликлиники
ФАП поможет сделать доступнее оказание первичной медико-санитарной помощи для жителей села, где проживает около 110 человек.
 В селе Пригорки Исаклинского района возводится современный ФАП
Если не превышать допустимую дневную норму потребления, кофе может быть достаточно полезным для здоровья.
Врач-терапевт рассказала, сколько можно пить кофе, чтобы не навредить здоровью
Направленный на оценку уровня правопорядка и безопасности на железнодорожных объектах.
В Сызрани транспортные полицейские провели мониторинг общественного мнения
Специалисты пожарно-спасательного отряда № 40 работали на ликвидации последствий автоаварии.
В Сергиевском районе произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей
В Сызрани транспортные полицейские провели мониторинг общественного мнения

30 сентября 2025 16:42
121
Направленный на оценку уровня правопорядка и безопасности на железнодорожных объектах.

В сентябре текущего года на территории оперативного обслуживания Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте проводился опрос пассажиров, направленный на оценку уровня правопорядка и безопасности на железнодорожных объектах.

В организации и проведении опроса на железнодорожном вокзале станции Сызрань-1 и в поездах, находящихся в пути следования, приняла участие председатель Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте Любовь Горина.

Респондентам было предложено пройти анонимное анкетирование, оценить уровень защищенности и сохранности багажа во время нахождения на объектах железнодорожного транспорта, выразить степень доверия сотрудникам транспортной полиции, а также оценить их работу.

В акции приняли участие 57 человек в возрасте от 18 лет.

В целом результаты исследования показали положительную оценку гражданами деятельности органов внутренних дел на транспорте на участке обслуживания Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Подавляющее большинство опрошенных граждан относятся к сотрудникам полиции на транспорте доверительно. Пассажиры чувствуют себя защищенными на объектах железнодорожного транспорта, а также готовы оказать содействие сотрудникам транспортной полиции.

Безопасность пассажиров в зоне оперативного обслуживания Сызранского ЛО МВД России на транспорте организована на должном уровне.

Общественное мнение является важным критерием оценки деятельности российской полиции. Полученные в ходе мониторинга сведения в ближайшее время будут тщательно изучены, проанализированы и использованы в работе Сызранского ЛО МВД России на транспорте, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.  

 

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте

Теги: Сызрань

