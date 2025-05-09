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В Сызрани транспортные полицейские приняли участие в торжественном мероприятии для детей

9 мая 2025 11:15
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В Сызрани транспортные полицейские приняли участие в торжественном мероприятии для детей

В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в  Великой Отечественной войне сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте вместе с кадетами военно-патриотического клуба «Кадеты авиации» им. Тимура Апакидзе приняли участие в проведении торжественного мероприятия в структурном подразделении "Детский сад №5" города Сызрани.

В начале мероприятия ребята рассказали патриотические стихи. После чего состоялось трогательное шествие «Бессмертного полка».

Начальник отделения по делам несовершеннолетних Сызранского линейного отдела майор полиции Рушания Хабибуллина, кадеты Дектярев Александр и Измайлов Ярослав поздравили  детей с праздником Победы. Рассказали о том, что в страшные годы войны, с 1941 по 1945 погибло за Родину очень много людей. В городах, селах и деревнях оставались лишь только женщины и дети… Некоторые ребята прибавляли себе возраст ради того, чтобы попасть на фронт. Многие из них совершали подвиги и становились героями несмотря на возраст. В семьях оставались женщины и маленькие дети, которые становились главными помощниками. В годы войны многим детям пришлось оставить учебы, чтобы трудиться во благо Великой Победы.

О том, что Великая Отечественная война оставила глубокий след в сердцах многих миллионов людей, коснулась каждой семьи в нашей стране. В каждой семье были близкие и родные, которые являлись участниками тех трагичных событий для всего народа нашей страны. 

Также напомнили малышам о том, что у большинства бабушек и дедушек хранятся альбомы с фотографиями их предков, и о том, что в каждой семье есть свои герои. Посоветовали ребятам обратиться к своим родителям, бабушкам и дедушкам, чтобы знать, помнить и чтить память погибших и умерших участников, не доживших до 80-й годовщины Великой Победы над фашизмом.

 

 

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