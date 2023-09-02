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В Сызрани торжественно открыли стелу "Город трудовой доблести"

2 сентября 2023 17:15
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В Самарской области открыли вторую стелу, посвящённую трудовому подвигу земляков.

В субботу, 2 сентября, в Сызрани проходят праздничные мероприятия, посвященные 340-летию города. В парке им. В.И. Ленина состоялось торжественное открытие мемориального комплекса - стелы «Город трудовой доблести». В церемонии открытия принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Звание «Город трудовой доблести» Сызрани было присвоено 10 сентября 2021 года Указом Президента Российской Федерации - за значительный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Согласно Федеральному Закону «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» в городе, удостоенном этого звания, устанавливается памятная стела с изображением герба города и текстом соответствующего Указа Президента. Проект установки стелы был реализован во взаимодействии с общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество».

Дмитрий Азаров подчеркнул, что открытие стелы в 340-й день рождения Сызрани является важным и знаменательным событием для всего региона. Памятный знак увековечивает подвиг наших земляков, совершенный ими в годы Великой Отечественной войны. «В те тяжелейшие для страны времена Куйбышев был назван запасной столицей, но мы не забываем и о той особой роли, которую выполнила Сызрань, чтобы отвоевать победу у врага. С самого начала войны сызранцы бесстрашно встали на защиту Родины. Только за первые несколько дней 16 тысяч горожан написали заявления о направлении их в действующую армию, всего за годы войны - 38 тысяч сызранцев», - отметил губернатор.

Сызрань стала настоящей кузницей кадров для фронта. Здесь располагались танковое, пулеметное и пехотное училища, учебный автомобильный полк, курсы пиротехников, военная авиационная школа пилотов, ныне известная как вертолетное училище. Те, кто не ушел на фронт, заняли оборону у станков эвакуированных в город предприятий, и благодаря героическому труду сызранцев предприятия достигали рекордной производительности. Не менее ценный подвиг совершили работники 11 эвакогоспиталей, развернутых в Сызрани. За все годы войны они приняли 53 тысячи раненых, большинство из них медики поставили на ноги и вернули в строй. За доблестный труд в Великой Отечественной войне государственных наград удостоены более 17 тысяч сызранцев.

«Мы помним о каждом из них. Гордимся самоотверженными бесстрашными земляками, бесконечно ценим их подвиг. Искренне благодарны Президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину за инициативу введения звания «Город трудовой доблести» и благодарны всем, кто поддержал инициативу о присвоении этого гордого звания нашей Сызрани», - подчеркнул губернатор.

Отдельно Глава региона Дмитрий Азаров отметил жителей города, кто, помня о подвиге своих отцов и дедов, вновь встал на защиту Родины, кто бесстрашно ведет борьбу с нацизмом на полях сражений, и тех, кто всей душой поддерживает их, заботится о них, об их семьях. «Наши люди неизменно остаются надежной опорой для страны. Горжусь этим и верю: мы непременно отстоим свободу, безопасность, мирное небо над нашей страной, победа будет за нами. Нет ни малейшего сомнения в том, что своим трудом, своей созидательной энергией вы будете придавать импульс дальнейшему развитию нашего региона, а значит всей России», - сказал он.

На торжественной церемонии был зачитан приветственный адрес помощника Президента РФ Владимира Мединского по случаю открытия стелы в Сызрани. Он отметил: в героическую летопись 1941 - 1945 годов навсегда вписаны имена сызранцев, совершивших великий трудовой и нравственный подвиг. «В дни Сталинградской битвы город приобрел стратегическое значение. Мужество, стойкость и трудолюбие сызранцев помогло связать воедино фронт и тыл. В этом единстве в те суровые годы проявилось величие нашего народа, его способность в решающие моменты истории сплотиться для защиты своей свободы и независимости. Сегодня память о трудовом и воинском подвиге поколения победителей служит духовной опорой для нас, вдохновляя людей на борьбу с фашизмом 21 века. Пусть трудовой подвиг наших предков никогда не потеряет своего созидательного смысла для нас, ибо без прошлого нет будущего», - сказано в обращении помощника Президента.

Глава городского округа Сызрань Анатолий Лукиенко напомнил, что два года назад идея о присвоении Сызрани звания «Город трудовой доблести»  объединила буквально всех жителей области и почти 500 тысяч человек отдали свой голос в ее поддержку.

С открытием стелы «Город трудовой доблести» и Днем города сызранцев поздравил Андрей Трифонов, депутат Государственной Думы, ранее работавший в должности генерального директора завода «Тяжмаш». «Это признание, это высокая оценка, это дань великому трудовому подвигу людей военного времени, это дань самоотверженному труду всего военного поколения», - подчеркнул он, говоря о мемориальном комплексе. Он напомнил, как завод разворачивал свою работу в начале войны: 38 эшелонов с оборудованием поступили на станцию «Сызрань» в сентябре 1941 года, и уже через несколько месяцев, к концу года, завод уже выдал первую продукцию для фронта. «Это, конечно же, подвиг. И многие предприятия сызранские внесли свой незаменимый вклад в приближение великой победы», - сказал Андрей Трифонов. Он отметил, что с момента подписания Президентом Указа о присвоении Сызрани звания «Город трудовой доблести» работа по подготовке и установке стелы находилась на контроле губернатора Дмитрия Азарова.

«Я хочу от всех жителей города сказать слова благодарности. Сюда будут приходить люди и испытывать глубокое чувство гордости, чувство значимости и чувство бесконечной любви к нашей родине», - отметил депутат.

Мемориальный комплекс – стела «Город трудовой доблести» - включает в себя вертикально стоящую стелу высотой более 20 м и 2 горизонтальных пилона, на которых размещена информация о вкладе сызранцев в победу в Великой Отечественной войне. Впереди - благоустройство территории у стелы и аллеи за ней. Дмитрий Азаров поручил мэру города держать ход работ на личном контроле.

 

Фото:   Андрей Савельев

 

Теги: Акценты В центре внимания

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