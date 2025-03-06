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В Сызрани сотрудники транспортной полиции продолжают выявлять факты нарушения общественного порядка

6 марта 2025 14:11
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По пути следования пригородных поездов и поездов дальнего следования пассажиры нарушают общественный порядок.

С начала 2025 года возросло количество выявленных сотрудниками Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте фактов нарушения административного законодательства в сфере общественного порядка и общественной безопасности.

По пути следования пригородных поездов и поездов дальнего следования пассажиры нарушают общественный порядок. В таких случаях сотрудники транспортной полиции привлекают нарушителей к административной ответственности.

Так, с начала 2025 года сотрудниками ППСП пресечен 51 факт курения в тамбурах и туалетных комнатах, зафиксировано 78 фактов распития алкогольной продукции в поездах, привлечено к ответственности 25 пассажиров, находящихся в состоянии опьянения, выявлен 21 факт мелкого хулиганства.

Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте все правонарушители привлечены к административной ответственности, составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах), ст. 20.20 КоАП РФ (Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах), ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) и ст.20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), сообщаетпресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте .

 

Фото:   пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Теги: Сызрань

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