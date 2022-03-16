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В Сызрани проводили в последний путь старшего лейтенанта Сергея Коноплева
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В Сызрани проводили в последний путь старшего лейтенанта Сергея Коноплева

16 марта 2022 16:45
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На церемонии прощания с героем собрались его друзья, земляки, родные, сослуживцы.

16 марта в Сызрани проводили в последний путь старшего лейтенанта Сергея Коноплева. Военный летчик погиб, выполняя свой воинский долг во время спецоперации на Украине. На церемонии прощания с героем собрались его друзья, земляки, родные, сослуживцы.

Сергей Коноплев останется в памяти многих, кто его знал, человеком чести, достойным сыном Отечества, настоящим патриотом. О твердости его характера, чувстве долга рассказал начальник городского гарнизона и филиала ВУНЦ ВВС ВВА, где учился Сергей Коноплев, генерал-майор Александр Асанов, добрые слова сказал председатель совета ветеранов СВВАУЛ Виктор Рудиков.

"Ветераны скорбят о погибшем летчике, защищавшем суверенитет и независимость нашей Родины. Наши выпускники с честью выполняют воинский долг. Он был отзывчивым и порядочным человеком, был готов подставить плечо в трудную минуту, никогда не ставил личные интересы выше общественных", - отметил Виктор Рудиков.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал искренние слова соболезнования родным погибшего героя:

"Каждый из нас испытывает бесконечную благодарность старшему лейтенанту Сергею Сергеевичу Коноплеву и искренне скорбит вместе с вами. Страна ценит, помнит и чтит своих героев! Огромное вам спасибо за сына, ставшего настоящим патриотом, защитником Родины. Пусть наша поддержка, признательность современников и потомков помогут вам пережить эту тяжелейшую утрату".

У Сергея Коноплева остались родители, жена и маленькая дочь. Семье будет оказана вся необходимая помощь, сообщает sova.info.

 

 Фото: Sova.info

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