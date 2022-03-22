В Сызрани прошли пожарно-тактические учения

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Сегодня в Сызрани, в рамках совершенствования профессионального мастерства личного состава подразделений сызранского местного пожарно-спасательного гарнизона, прошли пожарно-тактические учения.

Из магазина строительных материалов «Стройландия» эвакуировали посетителей и персонал и ликвидировали условный пожар. Для большей реалистичности сотрудники запускали систему оповещения о пожаре.

Согласно легенде, возгорание произошло в торговом зале по продаже напольных покрытий в результате короткого замыкания осветительного прибора над выставочными образцами. Условному пожару был присвоен второй ранг сложности.

После того, как сработала автоматическая установка пожарной сигнализации, сотрудники строительного магазина незамедлительно вывели из него посетителей.

Прибывшие пожарно-спасательные подразделения оперативно приступили к отработке первоочередных действий: поиску и эвакуации людей из торговых залов и других помещений строительного магазина, тушению пожара. Кроме того, в ходе тушения условного пожара появилась дополнительная вводная о том, что пропало звено ГДЗС. Для его поиска были задействованы резервные звенья газодымозащитников, которые в короткий срок обнаружили товарищей и вывели их в безопасное место.

Для ликвидации условного возгорания было задействовано 27 человек личного состава и 8 единиц основной и специальной техники. Для отработки взаимодействия на учения была привлечена бригада скорой медицинской помощи и дежурный экипаж полиции.

В ходе пожарно-тактических учений все учебные вопросы были отработаны, цели достигнуты. Кроме того, проверена работоспособность систем противопожарной защиты объекта и эффективность действий персонала строительного магазина, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС