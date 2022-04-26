В Сызрани пожарные-спасатели отрабатывали навыки спасения людей на пожарах

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В Сызрани, в рамках совершенствования профессионального мастерства личного состава подразделений сызранского местного пожарно-спасательного гарнизона, прошли пожарно-тактические учения.

В ходе учений, проводимых в здании психоневрологического интерната, пожарные должны были справиться с нелегкой задачей: после запуска системы оповещения о пожаре эвакуировать престарелых людей, инвалидов и персонал интерната, обнаружить источник возгорания и ликвидировать пожар.

Согласно легенде, возгорание произошло в жилой комнате на втором этаже в результате неосторожного обращения с огнем. Условному пожару был присвоен второй ранг сложности.

После того как сработала автоматическая установка пожарной сигнализации, сотрудники интерната незамедлительно вывели в безопасное место престарелых людей и инвалидов.

Прибывшие пожарно-спасательные подразделения оперативно приступили к отработке первоочередных действий: поиску и эвакуации людей из жилых комнат и других помещений интерната, тушению пожара.

Для ликвидации условного возгорания было задействовано 54 человека личного состава и 13 единиц основной и специальной техники. Для отработки взаимодействия на учения были привлечены бригада скорой медицинской помощи и дежурный экипаж полиции.

В ходе пожарно-тактических учений все учебные вопросы были отработаны, цели достигнуты. Кроме того, проверена работоспособность систем противопожарной защиты объекта и эффективность действий персонала интерната, передает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО