В Сызрани пожарные-спасатели отрабатывали навыки спасения людей на пожарах

В Сызрани, в рамках совершенствования профессионального мастерства личного состава подразделений сызранского местного пожарно-спасательного гарнизона, прошли пожарно-тактические учения.
В ходе учений, проводимых в здании психоневрологического интерната, пожарные должны были справиться с нелегкой задачей: после запуска системы оповещения о пожаре эвакуировать престарелых людей, инвалидов и персонал интерната, обнаружить источник возгорания и ликвидировать пожар.
Согласно легенде, возгорание произошло в жилой комнате на втором этаже в результате неосторожного обращения с огнем. Условному пожару был присвоен второй ранг сложности.
После того как сработала автоматическая установка пожарной сигнализации, сотрудники интерната незамедлительно вывели в безопасное место престарелых людей и инвалидов.
Прибывшие пожарно-спасательные подразделения оперативно приступили к отработке первоочередных действий: поиску и эвакуации людей из жилых комнат и других помещений интерната, тушению пожара.
Для ликвидации условного возгорания было задействовано 54 человека личного состава и 13 единиц основной и специальной техники. Для отработки взаимодействия на учения были привлечены бригада скорой медицинской помощи и дежурный экипаж полиции.
В ходе пожарно-тактических учений все учебные вопросы были отработаны, цели достигнуты. Кроме того, проверена работоспособность систем противопожарной защиты объекта и эффективность действий персонала интерната, передает пресс-служба ГУ МЧС СО.
Фото: ГУ МЧС СО