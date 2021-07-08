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В Сызрани появился двенадцатиэтажный дом «Дом образцового содержания»

8 июля 2021 23:14
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С момента заселения жители особое внимание уделяли содержанию дома и развитию дворовой территории.

В пятницу, 8 июля, в Сызрани  Дмитрий Азаров и председатель наблюдательного совета Фонда Сергей Степашин передали фасадную табличку и знак качества «Дом образцового содержания» жителям дома №24 по улице Хлебцевича.

Двенадцатиэтажный кирпичный дом возведен в 2008 году силами АО «Тяжмаш», крупнейшего предприятия Сызрани. Его гендиректор Андрей Трифонов подчеркнул, что завод и дальше будет помогать жильцам поддерживать благоустройство на должном уровне.

С момента заселения жители особое внимание уделяли содержанию дома и развитию дворовой территории. Здесь разбит сквер, установлены детские игровые площадки, лавочки, высажены деревья. В центре двора – самоходная установка. Все это появилось благодаря активности жильцов ТСЖ «Хлебцевича, 24». Знак они заслужили, отметил Дмитрий Азаров.

«Уверен, это важное событие не только для жителей этого дома, но и для Сызрани и региона в целом, – подчеркнул Дмитрий Азаров. Он добавил: – Но знак накладывает на вас и дополнительную ответственность».

Сергей Степашин отметил, что в России меньше сотни МКД заслужили звание «Дом образцового содержания». Отдельное внимание он уделил цели, которая стоит перед государством. Она уникальна: «Президент страны поставил задачу: к 2030 году в России не должно быть ни одного аварийного дома. Это грандиозная задача, ни в одной стране мира такие задачи не решаются. Я думаю, и Самарская область – мы сегодня на совещании и на встречах говорили об этом – тоже эту задачу решит».

Передавая знак жильцам, Сергей Степашин отметил: «Когда дом построен, важно, чтобы он сохранял и свою внутреннюю чистоту, и был гостеприимным, чтобы в него хотелось вернуться. Более того, теперь это ваша частная собственность, это ваше добро и его, конечно, нужно беречь».

Председатель правления ТСЖ Сергей Гринько поблагодарил соседей, благодаря которым дом стал номером №1 в Сызрани. «Я думаю, это даст толчок для дальнейшего развития дома, двора и ближайшей территории», – отметил он.

 

Фото:   СОВА

 

Теги: Дом образцового содержания Сызрань

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