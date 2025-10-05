В Сызрани почтили память летчика Николая Шутова

180

4 октября 2025 года исполнилось 83 года с момента беспримерного подвига. В этот день в 1942 году пилот второй авиаэскадрильи 802-го истребительного полка сержант Николай Шутов протаранил немецкий самолет «Юнкерс» над Александровским мостом через р. Волгу в районе Октябрьска. Ценой собственной жизни отважный летчик, которому был всего 21 год, предотвратил передачу стратегических данных противнику о нашей территории. 14 февраля 1943 года Н. Шутов посмертно награждён орденом Ленина.

Председатель Совета ветеранов Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник милиции в отставке Сергей Дектярев с воспитанниками 1-2 курсов военно-патриотического клуба «Наследники Победы» почтили память героя-летчика минутой молчания, а после возложили цветы к мемориальной доске в честь Николая Шутова.

Это событие является важным уроком истории и мужества, укрепляющим связь между поколениями защитников Отечества. Подобные мероприятия способствуют сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи.