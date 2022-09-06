В Сызрани огнеборцы провели пожарно-тактическое учение в ТЦ

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Вчера в сызранском торговом центре «Мираж» прошло тренировочное пожарно-тактическое учение (ПТУ) по отработке взаимодействия персонала и администрации ТЦ, подразделений 7 пожарно-спасательного отряда и служб жизнеобеспечения города при пожаре в здании с массовым пребыванием людей.

Учения включали в себя выполнение действий по ликвидации условного пожара, отработке слаженных действий по эвакуации людей и оказанию первой помощи пострадавшим.

По легенде пожар произошел в дневное время в фитнес зале «Quartz» на втором этаже второго корпуса ТЦ «Мираж». На первом и втором этажах обнаружено задымление, площадь пожара составляет 350 м2.

В результате совместных действий администрации объекта и прибывших пожарно-спасательных подразделений 7 отряда, из здания после сработки автоматической установки пожарной сигнализации были эвакуированы 72 человека. Условный пожар оперативно потушен.

В пожарно-тактическом учении была задействована основная и специальная техника сызранского местного пожарно-спасательного гарнизона в количестве 11 единиц техники и 47 человек личного состава. Для организации спасения, эвакуации из здания людей и тушения пожара было организовано 5 звеньев газодымозащитной службы.

Подобные учения проводятся в пожарно-спасательных отрядах в целях совершенствования знаний и умений личного состава, необходимых при тушении пожаров и спасении людей на объектах с массовым пребыванием людей, а также формирования у личного состава морально-волевых качеств и психологической устойчивости.

Все цели ПТУ были достигнуты, кроме этого проверена работоспособность системы оповещения о пожаре и эффективность действий персонала торгового центра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО