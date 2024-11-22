В связи с ухудшением погодных условий, ГАИ СО призывает быть внимательнее на дороге

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На территории региона наблюдается ухудшение погодных условий, выпадение осадков в виде снега, а также усиление ветра. Подобные климатические "капризы" неизбежно сказываются на безопасности дорожного движения.

Автомобилистам рекомендуется при движении в условиях выпадения осадков выбирать скорость в зависимости от состояния проезжей части. Следует помнить, что на мокрой дороге сцепление колес с покрытием проезжей части значительно снижается. При движении в условиях непогоды ухудшается видимость, в связи с чем, необходимо соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию, отказаться от совершения опасных маневров и обгонов. Всем водителям необходимо регулярно проверять техническое состояние своего транспортного средства, исправность щеток ветрового стекла и обдув стекла.

Пешеходам крайне важно переходить проезжую часть в установленных местах и только на разрешающий сигнал светофора, не торопиться и быть внимательными. Также, при переходе дороги, следует исключить факты разговоров по телефону и использование наушников. При движении в плохую видимость и темное время суток использовать световозвращающие элементы.

Сложные погодные условия требуют от водителей и пешеходов повышенной бдительности на дороге. Безопасность каждого из нас зависит от личной дисциплинированности и ответственности!

Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области