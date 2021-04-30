В связи с проведением культурно-массовых мероприятий ко дню Победы в Самаре ограничат движение транспорта

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В связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Самаре будут введены временные ограничения движения транспорта, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны), а также машин с пропусками, утвержденными управлением МВД России по городу Самаре.

С 18:00 до 23:00 3 Мая:

-по ул. Вилоновской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;

-по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;

-по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.

С 23:01 3 мая до 23:59 9 мая:

-по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.

С 18:00 3 мая 2021 г. до 15:00 9 мая 2021 г.:

-по ул. Молодогвардейской от ул. Высоцкого до ул. Красноармейской.

С 18:00 до 23:00 5 мая и с 8:00 до 13:00 7 мая:

-по ул. Некрасовской от ул. Куйбышева до ул. Молодогвардейской;

-по ул. Л Толстого от ул. Куйбышева до ул. Молодогвардейской;

-по ул. Молодогвардейской от ул. Высоцкого до ул. Ульяновской;

-по ул. Красноармейской от ул. Куйбышева до ул. Галактионовской;

-по ул. Шостаковича от Куйбышева до ул. Фрунзе;

-по ул. Вилоновской от ул. Куйбышева до ул. Галактионовской;

-по ул. Куйбышева от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской;

-по ул. Фрунзе от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской;

-по ул. Чапаевской от ул. Некрасовской до ул. Красноармейской.

С 8:00 до 18:00 8 мая:

-по ул. Молодогвардейской от ул. Ярмарочной до ул. Маяковского.

С 22:00 8 мая до 15:00 9 мая:

-по ул. Высоцкого от ул. Молодогвардейской до ул. Галактионовской;

-по ул. Некрасовской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;

-по ул. Л. Толстого от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;

-по ул. Молодогвардейской от ул. Ленинградской до ул. Красноармейской;

-по ул. Красноармейской от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской.

С 22:00 8 мая 2021 г. до 23:59 9 мая 2021 г. по ул. Вилоновской от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской.

С 6:00 до 15:00 9 мая 2021 г.:

-по ул. Красноармейской от ул. Максима Горького до ул. Фрунзе;

-по ул. Шостаковича от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе;

-по ул. Вилоновской от ул. Максима Горького до ул. Фрунзе;

-по ул. Ульяновской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;

-по Студенческому пер. от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;

-по ул. Маяковского от Волжского просп. до ул. Галактионовской;

-по ул. Полевой от Волжского просп. до ул. Галактионовской;

-по ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской;

-по ул. Куйбышева от ул. Л Толстого до ул. Вилоновской;

-по Волжскому просп. от ул. Вилоновской до ул. Лесной;

-по ул. Лесной от Волжского проспекта до ул. Осипенко;

-по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской;

-по ул. Чапаевской от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской;

-по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Полевой;

-по ул. Галактионовской от ул. Ленинградской до ул. Ульяновской.

С 15:01 до 18:00 9 мая по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Вилоновской.

С 12:00 до 16:00 9 мая по ул. Мичурина от ул. Осипенко до ул. Челюскинцев.

С 13:00 9 мая до 01:00 10 мая:

-по ул. Осипенко от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой;

-по ул. Циолковского от ул. Невской до ул. Осипенко;

-по Волжскому проспекту от ул. Полевой до ул. Лесной;

-по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;

-по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

Кроме того, временные ограничения движения транспорта будут введены в период религиозных праздников с 7:00 до 16:00 2 мая, 9 мая, 11 мая и 19 июня:

- по ул. Авроры от ул. Аэродромной до ул. Партизанской;

- по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов;

- по ул. Ставропольская от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской;

- по улице Новосельская от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать свой маршрут.