В СУ СО состоялось торжественное совещание, в связи с празднованием Дня образования СК РФ

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16 января 2023 года, в связи с празднованием 12-летней годовщины со Дня образования Следственного комитета Российской Федерации, в следственном управлении по Самарской области состоялось торжественное совещание под председательством заместителя руководителя следственного управления Александра Воеводина.

На совещании присутствовали сотрудники аппарата следственного управления и руководители территориальных следственных отделов. Заместитель руководителя следственного управления кратко подвел итоги 2022 года и поздравил сотрудников следственного управления с праздником.

Приказом Председателя Следственного комитета РФ за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, а также содействие в решении возложенных на Следственный комитет РФ задач Памятная медаль «350 лет со дня рождения Петра I» вручена Демидову Р.С. – директору Самарского филиала негосударственного частного учреждения науки «Научно – исследовательский институт по обеспечению пожарной безопасности».

За оказанную помощь и содействие следственному управлению, вручено благодарственное письмо Болтишеву Р.У. – свидетелю по уголовному делу, находящемуся в производстве следователя территориального следственного отдела следственного управления по Самарской области - за помощь, оказанную в установлении подозреваемого в совершении преступления.

Лучшим сотрудникам следственного управления также были вручены памятные медали и благодарственные письма.

Заместитель руководителя следственного управления поздравил присутствующих с праздником – Днем создания Следственного комитета РФ и пожелал всем уверенности в завтрашнем дне, успехов и достижения результатов в профессиональной деятельности, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО