В Струковскоу саду состоится торжественное открытие фестиваля «Самарское знамя»

84

С 5 по 6 сентября в областной столице пройдет VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя» – символ братства и духовного единства народов, исторической памяти и преемственности поколений. 0+



Основные события состоятся в субботу, 6 сентября. С 12:00 начнется торжественный молебен в Самарском женском Иверском монастыре, монахини которого в конце XIX века вышили легендарное Самарское знамя. В 12:35 пройдет возложение цветов к могиле П.В. Алабина, а в 12:40 – крестный ход от монастыря к Струковскому саду, где в 13:00 состоится торжественное открытие.



В течение дня гостей ждут более 50 творческих, музыкальных, театральных, образовательных и выставочных интерактивных площадок, воссоздающих быт, культуру и военные традиции конца XIX века, а также площадок, посвященных современным героям России. Участниками фестиваля могут стать все желающие, вход свободный.



Также 5 сентября в рамках фестиваля «Самарское Знамя» на базе исторического парка «Россия – моя история» состоится научно-практическая конференция.



Напомним, Международный патриотический проект «Самарское Знамя», направленный на популяризацию военной истории и летописи великих побед России, реализуется с 2017 года региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области в партнёрстве с Правительством Самарской области, Самарской митрополией и Международным Движением Русофилов.

Фото: администрация Самары