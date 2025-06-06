В Струковском Саду пройдет юбилейный фестиваль «Пресса-2025»

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7 июня в Самаре пройдет юбилейный XXX Фестиваль СМИ – «Пресса-2025». Праздник СМИ состоится на территории Струковского сада.

Организаторы мероприятия – Самарское областное отделение Союза журналистов России и Администрация городского округа Самара.

В качестве почетных гостей приглашены губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава Самары Иван Николаевич Носков.

В городском празднике примут участие ведущие средства массовой информации Самары и Самарской области: газеты, телерадиокомпании, радиостанции и Интернет СМИ. Участниками Фестиваля также станут ведомственные, национальные, студенческие и школьные пресс-центры. Праздник посетят тысячи жителей и гостей г. о. Самара.

Фестиваль «Пресса-2025» – продолжение социально-значимого проекта, направленного на развитие культуры в Самарской области, на обеспечение связи между профессиональными СМИ и жителями региона. В этом году он будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и Году защитника Отечества.

На мероприятии будут работать более 20 площадок СМИ с собственной насыщенной программой. Посетителей ждут выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы и тематические викторины, выставки, розыгрыши призов, массовый художественный пленэр для профессионалов и любителей, благотворительные акции, полевая кухня, мастер-классы, лазерный тир, показательные выступления кинологов со служебными собаками, выставка военной техники, и многое другое.

Начало церемонии открытия Фестиваля – в 12:00.

Впервые в рамках праздника СМИ на площадке летнего театра состоится Торжественная Церемония награждения победителей областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области и лауреатов XXVI областного журналистского конкурса «Золотое перо Губернии».

Жителей и гостей Самары приглашают на юбилейный XXX Фестиваль «Пресса-2025» в Струковский сад по адресу: ул. Красноармейская, 2.

Вход свободный.

Возрастные ограничения – 0+.