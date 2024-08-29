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В Струковском саду пройдет пятый Фестиваль HipHopFest 63 НаБилете



31 августа на открытой Летней эстраде Струковского сада.

Начало в 13:00 часов.



Напомним, что фестиваль проходит в память об Артеме Рогове. Талантливый и только начинавший свою карьеру рэп-исполнителя, он ушел из жизни слишком рано — в 18 лет (остановка сердца).



Целью фестиваля является развитие, поддержка и популяризация хип-хоп культуры. Здесь проводят соревнования между художниками граффити, breakdance баттлы и hip-hop dance выступления, а также большой конкурс среди рэп, хип-хоп исполнителей.

Юбилейный фестиваль будет ещё мощнее и масштабнее!!! Не пропустите это событие в Самаре! 31 августа суббота!

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