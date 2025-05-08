В столице Индии прошло традиционное шествие "Бессмертного полка"

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В индийской столице состоялось традиционное шествие "Бессмертного полка", в котором приняли участие граждане РФ и местные жители. Кадры с патриотической акции показал телеканал "Россия 24".

В центре Дели развернули гигантскую георгиевскую ленту. Дети, внуки и правнуки поколения ветеранов пронесли транспаранты с фотопортретами своих дедов и прадедов. Также в столице Индии открыли памятную доску с именами местных жителей, которые приближали победу над нацизмом.

"Здесь имена двух индийских солдат. Одного из них звали Нараян Никкам, а другого Гаджедра Сингх", – рассказал телеканалу "Россия 24" руководитель Центра исторических исследований ВС Индии Рана Чхина.

По случаю юбилея Победы в Нью-Дели также прошел мотопарад. По центральным улицам индийской столицы проехались свыше байкеров.

Акцию "Бессмертный полк" в этом году провели уже в 24 странах мира. Помимо Индии, в их числе Южная Корея, Австралия и Иран.