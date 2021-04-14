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В Ставропольском районе освободили лесной участок от незаконно установленной бани

14 апреля 2021 09:49
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В Ставропольском районе освободили лесной участок от незаконно установленной бани

Судебные приставы Ставропольского района исполнили решение суда – освободили  лесной участок от незаконно установленной бани. 

В ходе патрулирования территории лесного фонда в Ставропольском районе было обнаружено самовольно занятый жителем Самарской области лесной участок. Незаконно присвоивший землю тольяттинец построил себе посреди леса баню. На неоднократные предписания с требованием освободить самовольно занятый лесной участок мужчина не реагировал. 

В ходе судебного разбирательства было принято решение обязать мужчину освободить самовольно занятый лесной участок посредством демонтажа бани, двух железных бочек и щита из дерева. Исполнительный документ направлен в отделение судебных приставов Ставропольского района. 

Судебным приставом-исполнителем должник уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства об обязании освободить самовольно занятый лесной участок посредством демонтажа бани, двух железных бочек и щита из дерева. Судебный пристав вручил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства, установив пятидневный срок для добровольного исполнения  требований, содержащихся в исполнительном документе. Также сотрудник Службы предупредил мужчину о мерах принудительного воздействия, которые могут быть применены к нему в случае неисполнения решения суда, в частности о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Узнав о возможных санкциях, должник произвел демонтаж бани, двух железных бочек и щита из дерева. Самовольно занятый лесной участок освобожден.

 

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