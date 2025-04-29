в среднем жители Самары читают по десять книг в год

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Семь из десяти жителей Самары регулярно читают и слушают книги. Причем читающих женщин больше, чем мужчин. Чаще всего опрошенные выбирают бумажные издания, особенно популярны детективы и классическая литература. Свой выбор того или иного автора и издания многие объясняют интересом к определенной теме или жанру. Но есть и те, кто ориентируется на привлекательность обложки, — это актуально для каждого пятого молодого читателя от 18 до 24 лет. Специалисты Авито опросили жителей Самары и выяснили их литературные предпочтения и привычки, а также сколько денег уходит на такое хобби.

Литературный ритуал

Большинство жителей Самары (71%) регулярно читают или слушают книги. Женщин среди фанатов литературы больше. В целом 19% респондентов проводят время с книгой каждый день, а другие 30% — несколько раз в неделю. Еще 21% признались, что прочли 11-20 книг, а 22% — больше 21. За прошедший год опрошенные прочли в среднем по десять книг.

Почти каждый второй (41%) тратит на покупку литературы до 500 рублей в месяц, 27% — от 500 до 1 500 рублей. У 5% уходит на книги от 1 500 до 3 000 рублей в месяц, у 9% — еще больше. В эти суммы входит покупка как печатных книг, так и электронных, а также оплата подписки в специальных сервисах. В среднем жители Самары тратят на книги 1 100 рублей в месяц.

В основном опрошенные читают книги дома (82%). 41% — в общественном транспорте, например, по дороге на работу или учебу, а 31% — берут книги с собой в путешествия.

Бумажные книги против цифровых форматов

Почти половина (41%) предпочитают именно бумажные книги, а 15% — электронные. Примечательно, что бумажные варианты чаще других выбирают респонденты двух возрастных групп: старше 65 лет (54%) и 24-35 лет (51%). Также среди всех опрошенных 18% больше любят слушать аудиокниги. А 26% комбинируют разные форматы по настроению.

Из тех, кто читает бумажные книги, большинство (92%) хранят их дома после прочтения. 26% отдают книги друзьям или родным. Также 7% продают книги на платформах объявлений, а 6% — отдают в буккроссинг.

Трудности выбора

В основном опрошенные читают детективы и триллеры (42%). Столько же предпочитают классическую литературу, 37% — фантастику или фэнтези. 26% обычно читают зарубежные бестселлеры.

Только 20% респондентов признались, что предпочитают нон-фикшн, посвященный теме саморазвития, однако это направление остается одним из лидирующих на многих онлайн-площадках. Так, по данным Эксмо, в топ книг по количеству продаж на некоторых интернет-ресурсах за последние три месяца 2025 года вошли «Не мешай себе жить» Марка Гоулстона, «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки, «Роман с самим собой» Татьяны Мужицкой. При этом абсолютный лидер продаж в 2025 году — зарубежная современная проза от Гэнки Кавамура «Если все кошки в мире исчезнут». В число популярной остросюжетной прозы попала мировая классика — «Десять негритят» и «Убийства по алфавиту» Агаты Кристи, а также современная литература, вроде «Тайны мертвого ректора» Виктора Дашкевича.

Выбрать определенную книгу опрошенных в основном побуждает интерес к теме или жанру (64%). Также играют роль рекомендации друзей и близких (34%). 19% начинают интересоваться книгой после выхода экранизаций. На рекомендации книжных блогеров ориентируются 12%, а 2% и вовсе выбирают книгу по обложке — чаще это респонденты 18-24 лет (21%).