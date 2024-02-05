В Совфеде поддержали идею запретить рассаживать родителей и детей в самолете

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Идея запретить рассаживать детей и их родителей в самолёте очень востребована сейчас, однако при проработке законопроекта необходимо учитывать все возможные ситуации, чтобы его реализация была возможной, заявила РИА Новости член комитета Совфеда по соцполитике Наталия Косихина.

В Госдуме разрабатываются поправки в Воздушный кодекс, которыми предлагается запретить авиакомпаниям рассаживать детей и их родителей в самолётах отдельно друг от друга, сообщила РИА Новости соавтор инициативы, первый зампред комитета ГД защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

"Эта идея очень востребована сейчас, идёт огромное количество обращений по этому поводу. Мы видим, что при регистрации на самолёт часто происходят конфликтные ситуации в связи с этим – особенно, если борт большой, то родители переживают, как там ребёнок... Я бы, конечно, поддержала эту инициативу", - сказала Косихина.

По её словам, лишь некоторые авиакомпании сажают детей и родителей вместе, у многих же действует принцип случайной рассадки.

Сенатор отметила, что частные ситуации, когда, например, ребёнок летит с няней, могут регулироваться подзаконными актами, при этом лучше сразу "проговаривать все возможные ситуации" и зафиксировать их в законе, чтобы потом "несколько раз не возвращаться к нему и не усиливать его".

"Чтобы не было такого, что, вроде, решили, а закон по реализации слабый – нужно делать как следует. Я понимаю, что наши граждане положительно это оценят, потому что мы встречаемся с ситуациями, когда дети с заболеваниями или летят первый раз и переживают, нервничают. Это всё надо нивелировать, чтобы было комфортно и безопасно", - добавила Косихина.

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