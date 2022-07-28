В Советском районе Самары прошел семинар-тренинг для председателей советов МКД

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В Самаре набирает обороты реализация обучающей программы для председателей советов многоквартирных домов в рамках проекта «Мой дом», запущенного в 2021 году по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

В марте 2021 года создан специальный Центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК. Обучающая программа Центра направлена на повышение уровня грамотности председателей советов МКД в вопросах жилищно-коммунального хозяйства путем проведения семинаров-тренингов.

Как и в прошлом году, обучающие семинары проходят в формате группового обучения и индивидуальных консультаций для приглашенных председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК во всех внутригородских районах города.

27 июля очередная такая встреча с активными жителями прошла в Советском районе Самары. В районе 1162 многоквартирных дома. Планируется, что посетить обучающий семинар смогут все желающие.

«Уже второй год в Самаре реализуется проект «Мой дом». Мы получаем позитивную обратную связь от жителей, многие эффективно используют свои знания на практике. Отмечу, что грамотность жителей, подкованность в жилищном законодательстве, умение налаживать коммуникации с управляющими организациями, ресурсоснабжающими компаниями и другими структурами – залог комфортного проживания в многоквартирном доме», - прокомментировал глава Советского внутригородского района Самары Вадим Бородин.

В рамках прошедших в 2021 году семинаров рассматривались вопросы, касающиеся изменения законодательства в сфере ЖКХ, процедуры проведения общего собрания собственников МКД, разъяснялась информация о порядке формирования размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД. Анализ обратной связи по итогам обучения в 2021 году помог организатору проекта Государственной жилищной инспекции Самарской области сформировать обучающую программу 2022 года.

Таким образом, в новую программу для активных горожан, занимающихся управлением многоквартирными домами, включили знакомство с электронной системой ГИС ЖКХ, разъяснения о правах граждан на покой и тишину в многоквартирных домах, которые регламентируются законом от 13 января 2014 года N 7-ГД «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области».

В ходе обучения жителям выдается обновленная рабочая тетрадь для председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК с образцами документов в качестве дополнительного информационного и методического материала, необходимого в управленческой работе.

Помимо этого, дополнительное содействие в деятельности председатели советов МКД могут получить в локальных ресурсных центрах информационной и юридической поддержки. На территории Советского района в настоящее время действуют пять ресурсных центров поддержки актива МКД в рамках проекта «Мой дом» по следующим адресам:

- ул. Советской Армии, д. 127;

- ул. Авроры, д. 201;

- пер. 2-й Безымянный, д. 4а;

- ул. Мориса Тореза, д. 101;

- ул. Аэродромная, д. 53.

Также в Самаре работает бесплатный многоканальный телефон горячей линии Регионального Центра поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК: 8-800-5555-263. По телефону могут обращаться все желающие в рабочие дни.

Фото: администрация Самары