В СОУНБ соберутся самарские ученые и изобретатели

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15 декабря в 10.00 часов в Многофункциональном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14 а, 2 этаж) состоится первое в этом году заседание постоянно действующего научно-практического семинара «Изобретатель и рационализатор: теория и практика научно-технического творчества».

На собрании рассмотрят принципиально важные на сегодняшний день для государства и, в частности, для Самарского региона вопросы по разработке и реализации стратегии развития в сфере изобретательства и рационализаторства. Данная задача была поставлена в ходе рабочей встречи в Самарской Губернской Думе с участием председателя центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антона Анатольевича Ищенко (встреча состоялась 23 марта 2022 г.).

На программном заседании планируется выступление председателя Самарской губернской думы, председателя Совета ректоров вузов Самары, академика РАН, профессора Геннадия Петровича Котельникова — он принимает непосредственное участи в ходе решения этой актуальной для региона проблемы. К диалогу на мероприятии приглашены представители промышленных предприятий и вузов Самарской области, представители профильных министерств, а также изобретатели и рационализаторы, в бэкграунде которых множество нестандартных решений, оцененных по достоинству экспертами Роспатентом.

В ходе семинара также будут рассмотрены вопросы формирования рабочей группы по разработке стратегии Самарской области в сфере развития изобретательства и рационализаторства с участием представителей разных органов власти, предприятий и вузов региона, а также общественных организаций.

Постоянно действующий научно практический семинар «Изобретатель и рационализатор: теория и практика творчества» проводится специалистами отдела правовой и патентно-технической информации совместно с Самарской областной общественной организацией Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). Цель научно-практического мероприятия: создание постоянно действующей дискуссионной тематической площадки по изучению, обсуждению, обобщению и распространению лучшего изобретательского и рационализаторского опыта для ускорения научно-технического развития, создания передовых конструкторских решений и технологий.

Фото: минкульт СО