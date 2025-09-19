В СОУНБ открылась  выставка «В сердце и памяти»

164

Герои живы, пока о них помнят.

«В сердце и памяти» – выставка с таким названием вчера открылась в Самарской областной научной библиотеке.

На ней представлены портреты наших земляков, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Художники из Самары и Тольятти вложили в эти работы не только мастерство, но и частицу своей души, чтобы мы могли увидеть наших воинов не только как людей в форме, но и как личностей – сильных, смелых, настоящих.

«Мы хотим, чтобы эти портреты увидело как можно больше людей», – сказал самарский писатель, ветеран СВО, советник министерства культуры Сергей Алексеев. «Потому то каждый из этих сорока героев – это целый мир. Когда я подходил к каждой из этих работ, я смотрел ребятам в глаза и каждый раз видел человека, героя со своими чертами характера», – добавил он.

Выставка «В сердце и памяти» проходит в рамках проекта, реализуемого Самарским филиалом Госфонда «Защитники Отечества» и Самарской региональной творческой общественной организацией «Март» при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также при партнерской поддержке регионального отделения ВТОО «Союз художников России» и министерства культуры Самарской области.

Экспозиция доступная для посещения до 28 сентября. Вход свободный. 0+

Фото: минкульт СО