В СОУНБ начался фотоконкурс «Пап, что читаешь»

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15 июля 2023 г. Центр поддержки и развития чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки в партнерстве с Центром развития социокультурных проектов начинает прием работ и заявок на участие в III конкурсе постановочной фотографии «Пап, что читаешь?»

Это фотоконкурс по мотивам хороших книг. Цель проекта - популяризация традиций совместного семейного чтения посредством создания постановочных фотографий по мотивам понравившихся литературных произведений. Известно, что только личный пример, искренняя любовь к литературе родителей, в частности, отцов, которую чувствует ребенок, помогает воспитать в детях интерес к книгам.

Любой желающий до 1 ноября может прислать на почту pfoto_konkurs@mail.ru работу, где запечатлены отцы и дети в роли героев литературных произведений, о которых вы решили рассказать. Форма заявки и положения о конкурсе постановочной фотографии «Пап, что читаешь?» в официальной группе Центр поддержки и развития чтения соцсети «ВКонтакте».

Лучшие фотографии будут представлены на фотовыставке с 20 ноября 2023 года, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: ru.freepik.com