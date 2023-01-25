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В СОУНБ состоялась презентация дизайн-проектов новых модельных муниципальных библиотек

25 января 2023 16:09
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Представили 6 концепций учреждений культуры нового поколения, которые в течение года преобразуются внутренне и внешне, а затем вновь откроются.

В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась презентация дизайн-проектов модельных муниципальных библиотек, создаваемых в рамках Национального проекта «Культура» в 2023 году.

Профессиональному сообществу Самарского региона представили 6 концепций учреждений культуры нового поколения, которые в течение года преобразуются внутренне и внешне, а затем вновь откроются в Новокуйбышевске, Отрадном, Сызрани, Тольятти, а также в селе Утевка Нефтегорского района Самарской области.

Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области рассказала:

«Все привыкли воспринимать библиотеку как место выдачи книги. Но современная библиотека стала центром развития культуры – информационным и просветительским центром, сюда приходят люди со своими идеями и проектами. Конечно, мы не должны забывать, что во главу угла всё-таки должна быть поставлена книга. И поэтому многие проекты, которые реализуют наши модельные библиотеки, – это и мультипликационные студии, и краеведческие музеи, и детские театры, – так или иначе связаны с историей места, с именами выдающихся литераторов, деятелей.

Библиотеки стали центрами притяжения для нашей молодежи. Современная инфраструктура, наличие специального оборудования позволяет молодым ребятам воплощать в жизнь свои творческие идеи. И модельная библиотека как раз должна стать местом, куда можно прийти получить помощь, получить возможность для реализации своего проекта. Мы видим, как в детские библиотеки приходят не только маленькие дети, но и родители. Семейное посещение библиотек очень важно. Наверное, вот в этом и состоит ценность и задача создания модельных библиотек».

Какие модельные библиотеки появятся в Самарской губернии?

Руководитель Библиотечной информационной сети городского округа Новокуйбышевск Самарской области Татьяна Колоколова рассказала, как тепло жители города встретили появление современного культурного центра, как туда стремились попасть дети, однако специфика событий и обновленные книжные фонды рассчитаны на взрослых. Так появилась идея «НОВОКУБИКА: Книжного трансформера» для маленьких читателей и посетителей. После модернизации появятся пространства, среди которых будет «Мультистудия» и даже кукольный театр. Кроме того, под залы детской библиотеки, которая значительно расширится, муниципалитет освободил дополнительные этажи здания, для чтения и активностей на природе планируют оборудовать внутренний дворик.

В Отрадном тоже будет модернизирована детская библиотека, там ребята смогут посещать студии и кружки по интересам, качественно готовить домашние задания, получая достоверную информацию, там же соберется и «родительский комитет», будут проводить межпоколенческие диалоги.

Сейчас очень актуальна тема краеведения, модно изучать историю своего города, села, губернии. Поэтому в «Центр краеведения» преобразуют Центральную библиотеку имени В.Н. Татищева в Тольятти. Интерес посетителей к богатому прошлому, к выдающейся судьбе художника Григория Журавлева лежит в основе концепции библиотеки в селе Утевка Нефтегорского района.

Интересно, что в Отрадном модернизируют сразу две библиотеки, в одном здании с детской появится «Библиотека ВОЗМОЖНОСТЕЙ», таким образом, подрастая, молодежь сможет продолжить раскрывать свой потенциал, зародятся свои традиции, которые уже не прервутся.

Стоит отметить Центр семейного чтения, который откроется в Сызрани. Там уже есть успешный опыт создания современных и востребованных модельных библиотек, рассказали в пресс-службе СОУНБ.

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

 

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