В СОУНБ расскажут о малоизвестных страницах истории национального парка «Самарская Лука»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +20, +22°С.
17 сентября в регионе без осадков, до +22°С
Ожидается, что в них примут участие более 500 спортсменов из 26 регионов России.
«Киокушин на Волге»: Всероссийские соревнования пройдут в Самаре
Приходите на набережную.
Расписание кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
С участием народных артистов России Максима Дунаевского, Дмитрия Харатьяна, заслуженной артистки России Нонны Гришаевой и звезд столичных мюзиклов.
17 сентября в САТОБ состоится показ джукбокс-мюзикла «Дунаевские. Двойной портрет»
Сегодня Евгения Кандыба является фельдшером выездной бригады скорой помощи.
Молодой фельдшер является участницей программы «Земский фельдшер» в Чапаевске
Врач напомнила, почему стоит сделать выбор в пользу вакцинации от гриппа.
Самарский врач-инфекционист: от прививки заболеть нельзя
Площадка включает разноуровневые турники для подтягиваний и брусья, скамьи для пресса и платформу для выполнения наклонов, рукоходы, сектор для метания, комплекс для прыжков в длину.
Площадка для сдачи нормативов ВФСК «ГТО» открылась в самарской школе № 29
В Самарской области курсы прошли уже более 210 родителей. По окончании обучения выдается сертификат.
«Знание» приглашает родителей Самарской области пройти семейные онлайн-курсы
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.07
-1.31
EUR 97.45
-1.88
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СОУНБ расскажут о малоизвестных страницах истории национального парка «Самарская Лука»

16 сентября 2025 15:42
118
В роли лектора выступит Максим Борисов – главный специалист отдела обеспечения сохранности и государственного учёта документов Российского государственного архива в г. Самаре.

18 сентября в 13:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытую просветительскую встречу, посвящённую масштабному исследованию водных ресурсов района Самарской Луки, которое проводилось в преддверии образования национального парка. «Разработка схемы водообеспечения и водоотведения Куйбышевского промузла и усиленной охраны реки Волги от загрязнения на участке Самарской Луки в 1970–80 гг.» – так сформулирована тема предстоящей лекции.

В роли лектора выступит Максим Борисов – главный специалист отдела обеспечения сохранности и государственного учёта документов Российского государственного архива в г. Самаре. Максим Вениаминович расскажет о составлении схемы водных ресурсов района, на основе которой должны были строиться последующие локальные, отраслевые проекты градостроения, промышленности, сельского хозяйства и туризма. Этот важный исторический сюжет, оставшийся в тени известного общественного движения за охрану Самарской Луки в начале 1980-х гг., ныне вновь может стать достоянием широкой общественности благодаря обращению специалистов к архивным документам.

Лекция пройдёт в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, призванного способствовать продвижению бережного отношения к энергетическим ресурсам и энергосберегающего образа жизни среди взрослых граждан.

18 сентября в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

12+

 

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +20, +22°С.
16 сентября 2025, 17:05
17 сентября в регионе без осадков, до +22°С
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +20, +22°С. Экология
110
Ожидается, что в них примут участие более 500 спортсменов из 26 регионов России.
16 сентября 2025, 16:55
«Киокушин на Волге»: Всероссийские соревнования пройдут в Самаре
Ожидается, что в них примут участие более 500 спортсменов из 26 регионов России. Спорт
110
Приходите на набережную.
16 сентября 2025, 16:46
Расписание кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
Приходите на набережную. Общество
108
В центре внимания
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
165
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
189
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
495
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
397
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
693
Весь список