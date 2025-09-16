В СОУНБ расскажут о малоизвестных страницах истории национального парка «Самарская Лука»

118

18 сентября в 13:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытую просветительскую встречу, посвящённую масштабному исследованию водных ресурсов района Самарской Луки, которое проводилось в преддверии образования национального парка. «Разработка схемы водообеспечения и водоотведения Куйбышевского промузла и усиленной охраны реки Волги от загрязнения на участке Самарской Луки в 1970–80 гг.» – так сформулирована тема предстоящей лекции.

В роли лектора выступит Максим Борисов – главный специалист отдела обеспечения сохранности и государственного учёта документов Российского государственного архива в г. Самаре. Максим Вениаминович расскажет о составлении схемы водных ресурсов района, на основе которой должны были строиться последующие локальные, отраслевые проекты градостроения, промышленности, сельского хозяйства и туризма. Этот важный исторический сюжет, оставшийся в тени известного общественного движения за охрану Самарской Луки в начале 1980-х гг., ныне вновь может стать достоянием широкой общественности благодаря обращению специалистов к архивным документам.

Лекция пройдёт в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, призванного способствовать продвижению бережного отношения к энергетическим ресурсам и энергосберегающего образа жизни среди взрослых граждан.

18 сентября в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

12+

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ