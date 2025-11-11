Я нашел ошибку
Особое внимание сотрудники полиции уделили специфике и преимуществам службы в органах внутренних дел, в том числе, в Госавтоинспекции.
В Самаре полицейские и общественники провели серию профориентационных встреч со старшеклассниками и студентами
Работа по актуализации данных карты осуществляется на регулярной основе.  
В регионе карта публичного Wi-Fi на сайте минцифры актуализирована
В Самаре днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем +5, +7°С.
12 ноября в регионе небольшой дождь, до +7°С
Оценивались внешнее санитарно-техническое состояние объектов, дизайн и световое оформление фасадов и оконных витрин, наличие урн и санитарное состояние прилегающей территории, ее озеленение и благоустройство, а также использование малых архитектурных форм
15 предприятий стали победителями и призерами конкурса на лучшее содержание объекта потребительского рынка в Самаре
Конкурс призван поощрять библиотеки, продемонстрировавшие самые заметные и востребованные проекты, программы, циклы мероприятий, творческие инициативы.
Проект СОУНБ «Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать» победил на Всероссийском конкурсе
Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Даниил Воробьев выступил с темой «Чтение как новый культурный тренд».
Актёр Даниил Воробьев встретился со школьниками Самарской области
Отдельная тема – неоплаченный полив.
Почти четверть жителей частного сектора Самары не платят за воду вовремя
В Самарской области планируют увеличение тарифов на отопление в 2026 году
В СОУНБ пройдёт семинар, посвящённый вопросам патентного права

11 ноября 2025 10:52
177
«Актуальные вопросы практики патентования изобретений» – открытый семинар с таким названием состоится в Самарской областной универсальной научной библиотеке 13 ноября.

Мероприятие организовано совместно с Самарской общественной организацией ВОИР и Самарским государственным техническим университетом.

Вопросы патентного права всё чаще привлекают внимание юристов, промышленных специалистов и законотворцев. У этого есть своя понятная причина: патентование не только предоставляет возможность защиты результатов интеллектуальной деятельности от неправомерного использования, но также даёт импульс к появлению инноваций и коммерциализации технологий, что положительно сказывается на экономике регионов и всей нашей страны.

В роли спикера семинара выступит Анна Дмитриевна Северьянова – государственный эксперт по интеллектуальной собственности отдела электротехники и электроники Федерального института промышленной собственности. Научная встреча будет интересна всем, кто интересуется вопросами отечественного патентного права.

Семинар пройдёт в рамах проекта «Изобретатель и рационализатор: теория и практика научно-технического творчества», реализуемого Центром поддержки технологий и инноваций СОУНБ.

13 ноября в 12:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

12+

 

