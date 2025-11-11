В СОУНБ пройдёт семинар, посвящённый вопросам патентного права

177

«Актуальные вопросы практики патентования изобретений» – открытый семинар с таким названием состоится в Самарской областной универсальной научной библиотеке 13 ноября.

Мероприятие организовано совместно с Самарской общественной организацией ВОИР и Самарским государственным техническим университетом.

Вопросы патентного права всё чаще привлекают внимание юристов, промышленных специалистов и законотворцев. У этого есть своя понятная причина: патентование не только предоставляет возможность защиты результатов интеллектуальной деятельности от неправомерного использования, но также даёт импульс к появлению инноваций и коммерциализации технологий, что положительно сказывается на экономике регионов и всей нашей страны.

В роли спикера семинара выступит Анна Дмитриевна Северьянова – государственный эксперт по интеллектуальной собственности отдела электротехники и электроники Федерального института промышленной собственности. Научная встреча будет интересна всем, кто интересуется вопросами отечественного патентного права.

Семинар пройдёт в рамах проекта «Изобретатель и рационализатор: теория и практика научно-технического творчества», реализуемого Центром поддержки технологий и инноваций СОУНБ.

13 ноября в 12:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

12+