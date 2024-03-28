В СОУНБ пройдёт финал Международного конкурса короткого рассказа «Сестра таланта – 2024»

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30 марта в 12:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (СОУНБ) подведут итоги XI Международного конкурса короткого рассказа «Сестра таланта», направленного на поддержку творчества начинающих русскоязычных авторов.

На призовые места в литературном состязании претендуют сотни участников из самых разных уголков России и ближнего зарубежья. Имена победителей конкурса будут объявлены в ходе торжественной церемонии и определены заранее экспертным советом жюри, в состав которого вошли ведущие представители национального и городского литературного сообщества:

Замшев Максим Адольфович – писатель, главный редактор «Литературной газеты»;

Емец Дмитрий Александрович – писатель-фантаст;

Олех Андрей Юрьевич – писатель, лауреат Независимой литературной премии «Дебют»;

Громов Александр Витальевич – председатель правления Самарской областной писательской организации;

Домарев Денис Николаевич – председатель Самарской областной организации молодых литераторов, главный редактор литературного журнала «Молодёжная волна»;

Сыромятникова Софья Сергеевна – поэт, член Союза писателей России;

Либстер Денис Владимирович – писатель-сказочник.

Оценивая сочинения участников, жюри принимали во внимание художественную выразительность используемого языка, проработанность сюжета и образов героев повествования, а также грамотность.

Конкурс «Сестра таланта» проводится Центром поддержки и развития чтения СОУНБ в партнёрстве с сетью книжных магазинов «Читай-город», Самарской областной писательской организацией и Самарской областной организацией молодых литераторов. Принять участие в нём в этом году смогли как отдельные молодые писатели в возрасте от 12 до 30 лет, так и целые семьи без каких-либо возрастных требований к соавторам. Номинаций, определённых в прямом соответствии с возрастными группами конкурсантов, предусмотрено три:

1) от 12 до 17 лет;

2) от 18 до 24 лет;

3) от 25 до 30 лет.

Каждой из трёх групп выделены призовые места I, II и III степени. Работы победителей и призёров состязания будут опубликованы в сборнике лучших рассказов конкурса и рекомендованы к размещению в престижных российских литературных изданиях. Кроме того, лауреаты также получат подарочные сертификаты от «Читай-города».

Церемония награждения пройдёт в режиме онлайн, а увидеть прямую трансляцию можно будет в сообществе «Сестры таланта» в социальной сети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ