В СОУНБ поздравили библиотекарей региона с профессиональным праздником

28 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась торжественная церемония награждения лучших специалистов библиотечного дела Самарской области. Событие приурочено к Общероссийскому дню библиотек.

Министр культуры Самарской области Ирина Евгеньевна Калягина тепло поздравила библиотекарей с их профессиональным праздником и поощрила ведущих специалистов губернии ведомственными наградами регионального минкульта: почётными грамотами и благодарностями. В числе награждённых были и сотрудники Самарской областной универсальной научной библиотеки.

«Я поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю новых ярких успехов! Я не перестаю удивляться, когда знакомлюсь с модельными библиотеками, сколько же потрясающих идей придумывают эти замечательные люди. Я вижу ту отдачу, то стремление и то внимание жителей, в том числе и молодёжи, к вашей работе, новым пространствам, новым центрам общественной жизни, которыми становятся наши модельные библиотеки. Ещё раз всем вам огромных успехов и просто личного счастья!» – обратилась к гостям Ирина Евгеньевна Калягина.

Также подвели итоги областного конкурса профессионального мастерства «Профессиональное признание». Заявку на участие подали 15 библиотекарей из 12 муниципалитетов Самарской области. В этом году подход к проведению конкурса кардинально изменился. В предыдущие годы участники предлагали идеи проектов и новые концепции модельных библиотек, благодаря чему их число в регионе значительно возросло: на сегодняшний день в Самарской области действуют 42 модельные библиотеки. В 2026 году на оценку жюри поступали не идеи, а конкретные результаты работы и реальные дела, которые уже реализуют библиотеки-участники конкурса.

«Мы ставили перед собой цель выбрать лучшие практики, поддержать их, распространить в других библиотеках и помочь коллегам создать конкурентоспособные заявки на участие во всероссийском конкурсе. Я уверена, что те работы, которые поддержало жюри, будут высоко оценены на федеральном уровне и имеют все шансы на победу», – рассказала Светлана Юрьевна Пряникова, директор Самарской областной универсальной научной библиотеки.

Победителем конкурса профессионального мастерства «Профессиональное признание» в 2026 году стала Светлана Александровна Абрамова, заместитель директора по библиотечной системе Центра культурного развития, Богатовский район Самарской области.

«На базе Самарской областной универсальной научной библиотеки задаются высокие стандарты библиотечного дела, поэтому для меня участие в конкурсе профессионального мастерства – это большое личное достижение, знак того, что наша Богатовская библиотечная система развивается в нужном русле. Это очень важная ступенька профессионального роста, я познакомилась с работой других библиотек, с их лучшими практиками. Поэтому конкурс "Профессиональное признание" открывает путь к новым горизонтам», – поделилась Светлана Александровна Абрамова.

По итогам голосования среди библиотекарей специалист модельной библиотеки № 8 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы Татьяна Вячеславовна Нарукова получила приз зрительских симпатий.

В качестве творческого подарка для гостей церемонии выступили музыкальные коллективы: Театр народной песни «ДОБРО», Образцовый детский фольклорный ансамбль «Добряшки» и Образцовый художественный коллектив фольклорный ансамбль «Древенка». Торжественное мероприятие к Общероссийскому дню библиотек стало вторым из трёх событий, предваряющих Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: игра в классики», который состоится в Самарской областной универсальной научной библиотеке 30 мая.

Лауреатами конкурса профессионального мастерства «Профессиональное признание» стали:

- Абрамова Светлана Александровна, Богатовская межпоселенческая детская библиотека, Богатовский район. Практика: Академия детства «ТалантиУм».

- Гераськина Галина Викторовна, Алексеевская межпоселенческая центральная районная библиотека, Алексеевский район. Практика: Всероссийский конкурс-фестиваль художественного чтения и литературы «Толстовские сезоны».

- Глухова Екатерина Валерьевна, библиотека «Эврика» муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», г.о. Чапаевск. Практика: Арт-студия «МультФантазия».

- Ерцкина Татьяна Викторовна, ОП «Детская районная библиотека», Безенчукский район. Практика: Проект семейных историй Клуб «Детки и предки».

- Нарукова Татьяна Вячеславовна, муниципальное бюджетное учреждение культуры г. о. Самара «Самарская муниципальная информационно-библиотечная система». Практика: «Игротека в Библиотеке».

Фото: пресс-служба СОУНБ