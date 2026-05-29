В СОУНБ поздравили библиотекарей региона с профессиональным праздником

Метро работает, вход в метро для укрытия свободный.
Движение наземного общественного транспорта приостановлено
По информации Приволжского УГМС 30 мая местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-18 м/с, возможен град.
30 мая в регионе ожидается гроза со шквалистым ветром, возможен град
В Самарской области объявлена ракетная опасность.
ВНИМАНИЕ ВСЕМ! В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ!
«РКС-Самара» предупреждают о проведении ремонтных работ в Самаре 31 мая, 1.2.4 июня.
Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы на неделе
В Самаре благоустройство в сквере у ДК «Искра», парках им. Щорса и «Воронежские озера» стартует в июне в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Благоустройство самарских общественных пространств стартует в июне
До 31 мая 2026 года компании крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальные предприниматели могут подать заявку на участие во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года. Сделано в Ро
Прием заявок на премию «Экспортер года. Сделано в России» завершается 31 мая
В пятницу, 29 мая, в Самаре состоялся запуск очередной партии современных трамваев модели «Львенок». На линию вышли 14 новых вагонов, которые будут курсировать по востребованным маршрутам.
Вячеслав Федорищев прокатился на новом трамвае «Львенок»
27 мая в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел рабочую встречу с Сергеем Черногаевым и руководителями профсоюзных объединений регионов округа.
Игорь Комаров и Сергей Черногаев обсудили защиту трудовых прав и развитие социального партнёрства в ПФО
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
В СОУНБ поздравили библиотекарей региона с профессиональным праздником

28 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась торжественная церемония награждения лучших специалистов библиотечного дела Самарской области. Событие приурочено к Общероссийскому дню библиотек.

Министр культуры Самарской области Ирина Евгеньевна Калягина тепло поздравила библиотекарей с их профессиональным праздником и поощрила ведущих специалистов губернии ведомственными наградами регионального минкульта: почётными грамотами и благодарностями. В числе награждённых были и сотрудники Самарской областной универсальной научной библиотеки.

«Я поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю новых ярких успехов! Я не перестаю удивляться, когда знакомлюсь с модельными библиотеками, сколько же потрясающих идей придумывают эти замечательные люди. Я вижу ту отдачу, то стремление и то внимание жителей, в том числе и молодёжи, к вашей работе, новым пространствам, новым центрам общественной жизни, которыми становятся наши модельные библиотеки. Ещё раз всем вам огромных успехов и просто личного счастья!» – обратилась к гостям Ирина Евгеньевна Калягина.

Также подвели итоги областного конкурса профессионального мастерства «Профессиональное признание». Заявку на участие подали 15 библиотекарей из 12 муниципалитетов Самарской области. В этом году подход к проведению конкурса кардинально изменился. В предыдущие годы участники предлагали идеи проектов и новые концепции модельных библиотек, благодаря чему их число в регионе значительно возросло: на сегодняшний день в Самарской области действуют 42 модельные библиотеки. В 2026 году на оценку жюри поступали не идеи, а конкретные результаты работы и реальные дела, которые уже реализуют библиотеки-участники конкурса.

«Мы ставили перед собой цель выбрать лучшие практики, поддержать их, распространить в других библиотеках и помочь коллегам создать конкурентоспособные заявки на участие во всероссийском конкурсе. Я уверена, что те работы, которые поддержало жюри, будут высоко оценены на федеральном уровне и имеют все шансы на победу», – рассказала Светлана Юрьевна Пряникова, директор Самарской областной универсальной научной библиотеки.

Победителем конкурса профессионального мастерства «Профессиональное признание» в 2026 году стала Светлана Александровна Абрамова, заместитель директора по библиотечной системе Центра культурного развития, Богатовский район Самарской области.

«На базе Самарской областной универсальной научной библиотеки задаются высокие стандарты библиотечного дела, поэтому для меня участие в конкурсе профессионального мастерства – это большое личное достижение, знак того, что наша Богатовская библиотечная система развивается в нужном русле. Это очень важная ступенька профессионального роста, я познакомилась с работой других библиотек, с их лучшими практиками. Поэтому конкурс "Профессиональное признание" открывает путь к новым горизонтам», – поделилась Светлана Александровна Абрамова.

По итогам голосования среди библиотекарей специалист модельной библиотеки № 8 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы Татьяна Вячеславовна Нарукова получила приз зрительских симпатий.

В качестве творческого подарка для гостей церемонии выступили музыкальные коллективы: Театр народной песни «ДОБРО», Образцовый детский фольклорный ансамбль «Добряшки» и Образцовый художественный коллектив фольклорный ансамбль «Древенка». Торжественное мероприятие к Общероссийскому дню библиотек стало вторым из трёх событий, предваряющих Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: игра в классики», который состоится в Самарской областной универсальной научной библиотеке 30 мая.

Лауреатами конкурса профессионального мастерства «Профессиональное признание» стали:

- Абрамова Светлана Александровна, Богатовская межпоселенческая детская библиотека, Богатовский район. Практика: Академия детства «ТалантиУм».

- Гераськина Галина Викторовна, Алексеевская межпоселенческая центральная районная библиотека, Алексеевский район. Практика: Всероссийский конкурс-фестиваль художественного чтения и литературы «Толстовские сезоны».

- Глухова Екатерина Валерьевна, библиотека «Эврика» муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», г.о. Чапаевск. Практика: Арт-студия «МультФантазия».

- Ерцкина Татьяна Викторовна, ОП «Детская районная библиотека», Безенчукский район. Практика: Проект семейных историй Клуб «Детки и предки».

- Нарукова Татьяна Вячеславовна, муниципальное бюджетное учреждение культуры г. о. Самара «Самарская муниципальная информационно-библиотечная система». Практика: «Игротека в Библиотеке».

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
28 мая 2026  11:11
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
Вячеслав Федорищев поручил облправительству решить вопрос поддержки судостроителей
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
