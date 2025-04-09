В СОУНБ покажут впервые найденные свидетельства о повседневной жизни в запасной столице

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«Переплетение судеб: инженер С.И. Печенин и запасная столица» – документальная выставка с таким названием откроется в Самарской областной универсальной научной библиотеке 16 апреля в 14:00. Жители города смогут прикоснуться к ожившим страницам истории, свидетельствующим о повседневной жизни в Куйбышеве в суровые годы Великой Отечественной войны.

Поводом для открытия выставки стал недавно произошедший в Самаре удивительный случай: во время ремонта в одном из домов города обнаружили тайник, в котором на протяжении десятилетий скрывались от посторонних глаз письма человека, принимавшего непосредственное участие в развёртывании промышленного производства в запасной столице. Этим человеком оказался Сергей Печенин – московский инженер, трудившийся на моторостроительном заводе № 24 им. Фрунзе – в месте, где во время Великой Отечественной войны выпускали двигатели для легендарного штурмовика Ил-2.

Сергей Иванович отправлял телеграммы и почтовые карточки, писал письма своим родным: жене, дочери и матери. Из проникновенных и трогательных строк мы узнаём, как проходила эвакуация и чем жили куйбышевцы: о чём заботились и горевали, на что надеялись и во что верили, ради чего боролись и претерпевали тяготы и невзгоды лихолетья.

«Очень прошу только быть спокойнее и не поддаваться различным паникам; в панике можно наделать непоправимые глупости… Что касается меня, то после многих переживаний я стал гораздо спокойнее смотреть на вещи. У меня есть какая-то уверенность, что мы благополучно переживем эти тяжёлые времена», – сообщает Сергей Печенин в своём письме от 7 июля 1941 года, в котором сетует на разлуку со своими «роднулями», оставшимися в Ярославле.

В письмах Печенина можно найти множество ценных для историков и краеведов сведений о том, как выглядела повседневная жизнь в запасной столице. Пожелтевшие страницы запечатлели свидетельства о том, в каких страшных условиях жители Куйбышева день за днём совершали свой трудовой подвиг, приближая Победу.

Уникальную находку передали специалистам краеведческого отдела СОУНБ. Теперь архив Печенина пополнит коллекцию материалов, собранных в ходе проведения исторической Библиоэкспедиции «Победный май!».

Удалось найти и внучку инженера, Ирину Дмитриевну. Как оказалось, она и по сей день проживает в Самаре, храня воспоминания о своём дедушке. Находка стала для ее семьи большим и радостным событием.

Документальная выставка «Переплетение судеб: инженер С.И. Печенин и запасная столица» приурочена к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войны и Года защитника Отечества в России. О новых мероприятиях просветительской направленности в СОУНБ можно будет узнать в сообществе библиотеки « ВКонтакте » . Подписывайтесь и следите за новостями!

16 апреля в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, краеведческий отдел (2 этаж).

Вход свободный!

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