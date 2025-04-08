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В СОУНБ откроется выставка, посвящённая отечественному ракетостроению

8 апреля 2025 14:35
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В экспозиции будут представлены многочисленные визуальные материалы, посвящённые главным событиям отечественной космонавтики и ракетостроения.

10 апреля в 15:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке начнёт свою работу документально-иллюстративный выставочный проект «Развитие ракетостроения в России», организованный при участии Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королёва. Жители города смогут открыть для себя страницы истории ракетно-космической отрасли России, а также узнать больше о труде и достижениях учёных-конструкторов и инженеров Самарского региона.

В экспозиции будут представлены многочисленные визуальные материалы, посвящённые главным событиям отечественной космонавтики и ракетостроения, а также ключевым деятелям СССР и России, внёсшим наибольший вклад в освоение космического пространства. На выставке можно будет увидеть фотографии, письма, рабочую документацию и другие архивные материалы о жизни и труде С.П. Королёва, Ю.А. Гагарина, Н.Д. Кузнецова, а также специалистов ракетно-космических предприятий: РКЦ «Прогресс» и «ОДК-Кузнецов», благодаря которым Самару до сих пор называют космической столицей России. Особое место в экспозиции займёт и обширная подборка тематической литературы из фондов СОУНБ.

Открытие выставочного проекта в областной библиотеке пройдёт при участии ведущих представителей научно-технического сообщества губернии. Так, уже известны имена следующих специально приглашённых гостей:

Михаил Михайлович Леонов, проректор по воспитательной работе и молодёжной политике Самарского университета им. С.П. Королёва, доктор исторических наук, профессор;

Надежда Викторовна Богданова, директор Музея авиации и космонавтики им. С.П. Королёва;

Михаил Фёдорович Шум, ветеран космонавтики России, почётный ветеран РКЦ «Прогресс»;

Валерий Павлович Данильченко, ведущий конструктор СНТК им. Н.Д. Кузнецова, профессор, доктор технических наук, почётный работник высшего профессионального образования России, лауреат Губернской премии в области науки и техники.

Кроме того, во время открытия выставки ожидается показ документального фильма «Авдеев. Открытый космос», который рассказывает об уроженце Чапаевска, Герое России, лётчике-космонавте Сергее Авдееве.

Выставочный проект «Развитие ракетостроения в России» основан Архивом Российской академии наук и проводится СОУНБ в партнёрстве с Музеем авиации и космонавтики им. С.П. Королёва, Самарским университетом им. С.П. Королёва, ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «РКЦ “Прогресс”», Региональным центром развития публичной дипломатии и международных отношений им. Е.М. Примакова. Экспозиция продолжит свою работу до 27 апреля 2025 г.

10 апреля в 15:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, холл 1 этажа.

Вход свободный!

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Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ

Теги: Самара

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