В СОУНБ обсудят возможности укрепления российской экономики и поощрения изобретательской деятельности

12 декабря в 12:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытый круглый стол с участием представителей научно-технического и производственного сообщества Самарской области. Заявленная тема мероприятия – «Активизация изобретательской деятельности как способ укрепления экономики государства».
Работа учёных и изобретателей – это двигатель развития любой экономики. Чтобы стимулировать развитие изобретательской деятельности, представители государственных учреждений и органов власти, руководители коммерческих предприятий уделяют большое внимание вопросам доведения новых разработок до конечного потребителя, создания лучших условий для повседневного труда изобретателей, защиты их прав. В России постоянно совершенствуется законы о патентном праве, выделяются инвестиции и субсидии в пользу технических проектов, создаются творческие площадки, где изобретатели могут работать друг с другом в команде.
Процесс совершенствования изобретательской деятельности бесконечен. Каждый день перед работниками промышленности и учёными встают новые вопросы устройства потребительского рынка, обновления законодательной базы, внедрения более современных методов управления производством. Именно эти проблемы и обсудят участники круглого стола:
Владимир Николаевич Нестеров, председатель Самарского отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), доктор технических наук, профессор;
Надежда Андреевна Сидорова-Моисеева, начальник сектора регионального развития Центра поддержки технологий и инноваций Федерального института промышленной собственности (Москва);
Алексей Николаевич Апанович, исполнительный директор Ассоциации «Люминофор-Альянс», член совета ВОИР, заслуженный химик Российской Федерации (Ставрополь);
Сергей Васильевич Афанасьев, кандидат химических наук, доктор технических наук, доцент, начальник отдела по разработке инноваций и их патентованию АО «ТольяттиАзот»;
Сергей Юрьевич Модестов, кандидат педагогических наук, председатель Санкт-Петербургского отделения ВОИР, преподаватель образовательного центра «Сириус» при Президенте РФ (Санкт-Петербург);
Павел Николаевич Деранжулин, директор Автономной некоммерческой организации в сфере изобретательской и инновационной деятельности «Центр содействия реализации изобретательских инициатив, изучения и сохранения исторического наследия российских изобретателей» (Иркутск);
Андрей Валентинович Ярыгин, председатель Карельской региональной общественной организации ВОИР (Карелия).
Предполагается, что к круглому столу смогут присоединиться и другие именитые деятели. Спикеры расскажут о своих недавних изобретениях, а также поделятся друг с другом профессиональным опытом. Присоединиться к дискуссии смогут также и все жители Самары, интересующиеся новейшими разработками в технической сфере и проблемами их внедрения.
12 декабря в 12:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).