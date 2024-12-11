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В СОУНБ обсудят возможности укрепления российской экономики и поощрения изобретательской деятельности

11 декабря 2024 13:35
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В СОУНБ обсудят возможности укрепления российской экономики и поощрения изобретательской деятельности

12 декабря в 12:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытый круглый стол с участием представителей научно-технического и производственного сообщества Самарской области. Заявленная тема мероприятия – «Активизация изобретательской деятельности как способ укрепления экономики государства».

Работа учёных и изобретателей – это двигатель развития любой экономики. Чтобы стимулировать развитие изобретательской деятельности, представители государственных учреждений и органов власти, руководители коммерческих предприятий уделяют большое внимание вопросам доведения новых разработок до конечного потребителя, создания лучших условий для повседневного труда изобретателей, защиты их прав. В России постоянно совершенствуется законы о патентном праве, выделяются инвестиции и субсидии в пользу технических проектов, создаются творческие площадки, где изобретатели могут работать друг с другом в команде.

Процесс совершенствования изобретательской деятельности бесконечен. Каждый день перед работниками промышленности и учёными встают новые вопросы устройства потребительского рынка, обновления законодательной базы, внедрения более современных методов управления производством. Именно эти проблемы и обсудят участники круглого стола:

Предполагается, что к круглому столу смогут присоединиться и другие именитые деятели. Спикеры расскажут о своих недавних изобретениях, а также поделятся друг с другом профессиональным опытом. Присоединиться к дискуссии смогут также и все жители Самары, интересующиеся новейшими разработками в технической сфере и проблемами их внедрения.

12 декабря в 12:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

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