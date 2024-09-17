В Софийском соборе Самары состоялся благодарственный молебен в честь иконы "Неопалимая купина"

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Пожарные особо почитают икону Божией Матери «Неопалимая Купина». Святыня оберегает тех, кто спасает людей и их имущество от огня, а также защищает дома от пожаров. Для пожарных-спасателей, можно сказать, это православный профессиональный праздник.

В Софийском соборе Самары в честь празднования святыни состоялся благодарственный молебен. В богослужении принял участие личный состав Главного управления и Волжского спасательного центра МЧС России.

Икону «Неопалимая Купина» считают небесной покровительницей пожарных и спасателей. В народе Неопалимую Купину считали хранительницей от пожара и молнии. Существовал обычай в случае пожара обходить вокруг горящего дома с иконой Богородицы Неопалимой Купины. Наши глубокие корни знали много поверий, связанных с пожарами, которые были самым страшным бедствием для крестьян наряду с неурожаем. Пред иконой «Неопалимая Купина» молятся об избавлении от пожара и поражения молнией, от лютых бед, об исцелении недугов.