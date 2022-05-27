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В Сочи летом впервые откроются 16 кинотеатров под открытым небом на пляжах
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В Сочи летом впервые откроются 16 кинотеатров под открытым небом на пляжах

27 мая 2022 21:14
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Особое внимание в этом году уделено безопасности пляжей.

Власти Сочи намерены открыть 16 кинотеатров под открытым небом на пляжах Сочи летом 2022 года. Об этом  в ходе пресс-тура, организованного администрацией города, сообщил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации муниципального образования Сочи Кирилл Ярыш, передает ТАСС.

"В этом году будут доступы 188 пляжных территорий, они сегодня полностью готовы. <…> впервые будет подготовлена комплексная программа мероприятий, будет 16 кинотеатров под открытым небом - это кино у моря. Также будет обеспечен бесплатный доступ к площадкам воркаута", - сказал Ярыш.

Он добавил, что особое внимание в этом году уделено безопасности пляжей - в местах отдыха установлены системы видеонаблюдения, пункты полиции. Также полностью проведено водолазное обследование дна всех пляжей.

В свою очередь руководитель группы компаний "Метрополис" Анна Невзорова отметила, что в планах - строительство на пляже Маяк в центре Сочи строительства волнозащитных сооружений, которые защитят пляжи от разрушений и позволят избавиться от бун вдоль береговой линии.

"Закончен проект по волнозащитным сооружениям - волноломам. Они находятся на проверке, <...> как только мы получим положительное заключение, мы сразу приступим к строительству, это будет первый флагманский проект по защите пляжей от деградации," - сказала Невзорова, отметив, что пляжи деградируют ежегодно, из-за чего приходится намывать их не естественным путем. После строительства волноломов пляжи будут намываться самостоятельно.

Сочи - крупнейший и единственный в России субтропический курорт. Расположен на северо-восточном побережье Черного моря в Краснодарском крае на расстоянии 1620 км от Москвы. В этом году в Сочи будут доступы 188 пляжных территорий, на сегодня они полностью готовы.

 

Фото из открытых источников

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